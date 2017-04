El Gobierno macedonio resta validez a la elección del presidente del Parlamento

Etiquetas

"Menos integración de Macedonia en la Unión Europea es la respuesta correcta, al contrario", avisa el ministro de Exteriores macedonio

El ministro de Exteriores macedonio, Nikola Poposki, ha condenado la violencia "inaceptable" en el Parlamento de Macedonia este jueves y ha dejado claro que "aquellos responsables que han participado en cualquier tipo de violencia deben ser llevados ante la Justicia". Eso sí, ha restado cualquier validez a la elección del presidente del Parlamento macedonio, de etnia albanesa, Talat Xhaferi.

"Ayer no hubo ninguna elección. Creo que hay un malentendido. Esto no sigue el procedimiento del Parlamento. No está en línea con la legislación, con el marco legal del país", ha avisado el jefe de la diplomacia macedonia en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión informal de los ministros de Exteriores de la UE y de los países candidatos a la adhesión en La Valeta (Malta).

Más de 200 manifestantes nacionalistas entraron este jueves en el Parlamento de Macedonia después de que el Partido Social Demócrata y las formaciones defensoras de los ciudadanos de etnia albanesa se hayan aliado para elegir como presidente de la Cámara a un miembro de esta comunidad.

El líder socialdemócrata, Zoran Zaev, quien sufrido heridas leves después de verse inmerso en una pelea a puñetazos durante los altercados, felicitó a Xhaferi tras haber sido "elegido" como nuevo presidente de la Cámara, con 67 votos, un paso que tanto la UE como la OTAN han celebrado.

Poposki, del Partido Democrático de la Unidad Nacional Macedonia (VMRO-DPMNE), ha dejado claro que este paso "no trae más certidumbre". "No creo que podamos elegir a nadie si no seguimos los procedimientos. En este caso, el procedimiento legal no se ha seguido", ha avisado, insistiendo en la necesidad de volver a una situación de "certidumbre jurídica, siguiendo las normas de procedimiento". "De lo contrario, todo el mundo empezará a tomar sus propias decisiones fuera de las instituciones", ha avisado.

"Tenemos desacuerdos muy fuertes en varias cosas. Cada cosa debe discutirse y se deben tomar decisiones dentro de un procedimiento legítimo e instituciones legítimas", ha remachado.

Al ser preguntado por cuándo dimitirá el Gobierno para dar paso a la formación de un nuevo Ejecutivo, Poposki ha dejado claro que "esto debe ocurrir si es la elección de la gente" y ha pedido no olvidar que Macedonia "tiene especificidades en sus costumbres y ordenamiento legal". "Y tenemos que respetar que esto ocurra dentro de lo que ha sido la tradición hasta ahora", ha remachado.

"No disputo el hecho de que tengamos una mayoría diferente, pero esta mayoría diferente debe emerger dentro de los procedimientos jurídicamente vinculantes", ha dicho. "La alternativa es que cada uno elabore sus propias normas y tengamos el caos", ha alertado.

Al ser preguntado por la advertencia de Alemania de que la UE podría cerrar la puerta a su adhesión si no se resuelve la crisis, Poposki ha rechazado que la respuesta sea "menos integración" sino al revés y ha avisado de los "serios riesgos" de la crisis macedonia para el conjunto de la región, dada la importancia del país para la estabilidad regional.

"No creo que menos integración de Macedonia en la Unión Europea es la respuesta correcta. Al contrario. Necesitamos centrarnos más en la integración y en traer más certidumbre en nuestra adhesión futura a la Unión Europea si queremos que nuestra región sea pacífica y estabilizar definitivamente Macedonia", ha zanjado.

NO SE NECESITAN MÁS PASOS UNILATERALES

Respecto al largo plazo transcurrido sin que se resuelva la crisis y se allane el camino a la formación de un nuevo Gobierno, Poposki ha insistido en que no se necesitan "más pasos unilaterales". "Lo que necesitamos es la estabilización de la situación y respetar los términos legales", ha insistido.

Así, ha defendido el "debate legítimo" en el Parlamento. "No creo que tengamos que obstruir el debate", ha subrayado, si bien ha admitido la necesidad de "llegar a una fase concluyente". "Y debemos tomar decisiones que respeten la voluntad de la gente que ha sido expresada en las elecciones", ha concedido.

Respecto a los próximos pasos que se deben dar para tratar de salir de la crisis, el ministro de Exteriores macedonio ha dejado claro que "el diálogo es la única salida" para "superar la crisis política actual", "sin violencia y respetando el Estado de Derecho" y el orden constitucional macedonio.

"Es absolutamente inaceptable que el partido del Gobierno anterior rechace impedir a sus seguidores atacar al Parlamento, a diputados", ha avisado el ministro de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, que ha dejado claro que la violencia es "inaceptable" y se tiene que formar un Gobierno en Macedonia. "Ha habido elecciones democráticas", ha remachado.