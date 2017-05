González Pons dice que el Consell "vive un síndrome del marido abandonado incapaz de olvidar a su ex"

Etiquetas

Apela a un gran acuerdo entre PP y PSOE por la financiación y advierte de la complicación de las negociaciones

El eurodiputado valenciano del PP Esteban González Pons considera que el Consell que preside Ximo Puig está "obsesionado con el pasado" y "vive un síndrome del marido abandonado incapaz de olvidar a su ex", dedicándose a "buscar en los cajones" en lugar de "mirar a los ojos a la gente".

Así lo ha asegurado en un desayuno organizado por la Cadena Ser al ser preguntado por el balance que realiza cuando se van a cumplir dos años del gobierno conformado por PSPV y Compromís, al que ha reconocido el "esfuerzo" que realiza porque la situación "no es fácil".

No obstante, ha reprochado que "sobra ideología" en el Consell actual y ha recordado que "los gobiernos del siglo XXI ya no son ideológicos", por lo que supone "un anacronismo" en Europa tener "un gobierno tan ideologizado".

Para González Pons, que es portavoz de la delegación española en el Parlamento Europeo y vicepresidente del grupo popular europeo, PSPV y Compromís "se equivocaron con el mestizaje" y ahora hay una administración "paralizada" porque "no se entienden unos con otros" y, además, "les faltan ideas para acabar la legislatura".

Ha asegurado que espera que a Puig "le vaya bien por el bien de la Comunidad Valenciana" y le ha dado un consejo: "Un poco más de profesionalidad, un poco menos de ideología".

En el ámbito educativo, ha indicado que es un campo en el que se requiere un pacto a largo plazo para evitar que cada gobierno empiece "la historia desde cero" cuando accede al poder. Según ha dicho, los conciertos "sirven para garantizar la libertad de enseñanza y cuando alguien llega no tiene que revertir completamente el modelo" para instalar uno nuevo que si el PP llega al Palau volverá a cambiar, "andando y desandando el camino".

A su juicio, habría que llegar a una "situación estable aceptada por la izquierda y la derecha", y ha incidido en que "introducir la ideología en la educación es equivocarse". "No necesitamos niños que sepan muy bien lo que pasa en Venezuela o en Cuba, necesitamos niños que sepan muy bien que su trabajo puede estar esperándoles en Toronto", ha aseverado.

LA FINANCIACIÓN, UNA CUESTIÓN "DE LEGISLATURA"

Asimismo, preguntado sobre si considera que la financiación autonómica margina a la Comunitat Valenciana, ha indicado que se trata de un tema "muy complicado" que no hay que simplificar porque "todas las comunidades piensan que están infrafinanciadas" lleven o no razón, y en el caso valenciano sí existe porque el sistema es "injusto".

No obstante, González Pons ha asegurado que las negociaciones en este ámbito son como una manta, que "cuando estiras para taparte a ti destapas a otro", por lo que no se resolverá si no es poniendo más dinero encima de la mesa.

"Hoy día no hay solución, requiere de una legislatura", ha dicho el eurodiputado, que ha remarcado que se necesita un gran acuerdo de los partidos, especialmente PP y PSOE, y no ir "uno contra otro". Para cambiarlo, ha dicho, hay que reclamarlo "en Madrid y no en València".

Ha remarcado, sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2017 que el PPCV "negocia internamente lo mejor para la Comunitat Valenciana" y le gustaría "ver al resto ayudando" en ese sentido.