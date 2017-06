González Pons: "Solo un gobierno del PP puede lograr el Pacto Nacional del Agua en beneficio de todos los españoles"

Etiquetas

Bonig lamenta que Narbona vaya a presidir el PSOE porque no hizo "una política hídrica beneficiosa para la cuenca del Mediterráneo"

El portavoz del PP y vicepresidente primero del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha asegurado que "solo un gobierno del PP es capaz de lograr un Pacto Nacional del Agua que beneficie a todos los españoles".

El representante 'popular' se ha manifestado en estos términos este sábado en Alicante, donde miembros del PP valenciano, andaluz y murciano han mantenido un encuentro con los regantes de las tres comunidades.

González Pons ha aseverado que "ha sido un gobierno de Mariano Rajoy el que consiguió durante la pasada legislatura redactar y aprobar los diferentes planes de cuenca". "Y será un gobierno con responsabilidad de Estado como es el del PP, el que trabajará para conseguir dar soluciones a los regantes y agricultores españoles", ha apostillado.

En este sentido, el portavoz europeo del PP ha señalado que "en cuestiones de Estado como es el tema hídrico en España hay que tener altura de miras y hay que pensar en el futuro y no en el corto plazo". "Por eso, --ha continuado-- desde el entendimiento y la colaboración hay que seguir trabajando, todas las fuerzas políticas y todos los sectores implicados, por conseguir que los recursos hídricos no sean un tema de confrontación entre territorios sino de solidaridad".

El eurodiputado ha añadido, en declaraciones a los medios, que está previsto que se celebrarán dos encuentros más con regantes, el primero en septiembre en Murcia y el segundo, en diciembre, en Andalucía.

Y ha añadido: "Vamos a ir a Bruselas a explicar, no que España necesita trasvases, sino que España y la cuenca sur del Mediterráneo es la que mejor utiliza y reutiliza el agua de toda Europa".

"Nadie utiliza en Europa el agua como nosotros ni le saca tanto rendimiento", ha afirmado González Pons, que ha insistido: "Tenemos que explicar al resto de europeos que no solo necesitamos agua, también que la que tenemos la reutilizarmos hasta la última gota y la reutilizamos hasta la última gota y que nadie es mejor que nosotros en eso".

"NI DE DERECHAS NI DE IZQUIERDAS"

Por su parte, la presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha reclamado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que se sume a ese gran pacto nacional del agua y "a la unidad" en materia hídrica porque este asunto "no es de derechas ni izquierdas, ni del PP ni del PSOE".

"Reivindicar esa necesaria colaboración", ha manifestado a los medios Bonig, desde Alicante donde el PP valenciano, andaluz y murciano han mantenido un encuentro con los regantes de las tres comunidades.

"Es necesario un gran pacto entre todos los partidos y especialmente los dos grandes. Por eso, reclamamos una vez más y le pedimos al señor Pedro Sánchez que se siente a ese acuerdo que necesita no solo la Comunitat Valenciana, Almería y Murcia, sino toda España", ha opinado la presidenta del PPCV, que ha lamentado, por otra parte, que Cristina Narbona será propuesta para presidir el PSOE: "que no ha llevado a cabo una política hídrica desde luego beneficiosa para la cuenca del Mediterráneo".

Sin embargo, aunque ha considerado que "no era un buen día", ha apostado por "mirar al futuro, no mirar al pasado porque, si no, no solucionamos este problema".

Por ello, ha tendido la mano al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a su vicepresidenta, Mónica Oltra, a que se hubieran sentado con los regantes. Sobre Oltra, ha dicho que le hubiera "gustado" que si "tiene tiempo para ir a los platós de televisión, estuviese con los regantes de la provincia de Alicante y de Valencia".

"A fecha de hoy, casi dos años de gobierno del PSPV y de Compromís, no han tenido ni cinco minutos para sentarse a hablar de los graves problemas que atraviesa el campo valenciano y alicantino. El PP está aquí, dando respuestas y acompañando a los regantes", ha destacado.

En ese sentido, ha recordado que la cuenca mediterránea genera el 54,8 por ciento de la producción agrícola de frutas y verduras españolas que se exportan y que, junto a Andalucía y Murcia, son "los mejores gestores en el tema del agua".

Finalmente, el presidente del PP de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido los trasvases y la "solidaridad" entre comunidades porque con ellos, a su juicio, se hace "más fuerte y más competitiva a España". "Soy un presidente trasvasista", ha dicho y ha puesto énfasis en que "las reivindicaciones de los agricultores y regantes son las mismas que las del PP y de los gobiernos que sustenta el PP".

En la reunión también han participado los eurodiputados del PP Ramón Luis Valcárcel y Teresa Jiménez-Becerril, así como Carmen Crespo, portavoz del PP en el Parlamento andaluz.