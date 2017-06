Griezmann pide disculpas para ganarse de nuevo a los aficionados del Atlético

Etiquetas

Relacionados Antoine Griezmann renueva hasta 2022 como el jugador mejor pagado del Atleti

Antoine Griezmann quiso disculparse este martes con aquellos aficionados que "hayan entendido mal" sus declaraciones de las últimas semanas. El francés dijo que "estoy listo para irme" y "ganar títulos, eso es lo que voy a buscar este verano en el momento de decidir mi futuro". Además, afirmó que tenía opciones de fichar por el Manchester United, algo que no sentó nada bien a los aficionados del Atlético.

La confirmación de la sanción del TAS al Atlético le hizo dar marcha atrás porque consideraba su marcha como "un golpe bajo" al club rojiblanco. Fue entonces cuando confirmó que jugará en el Metropolitano. Después de unos días de negociaciones, el club madrileño le ha convertido en el mejor pagado de la plantilla por delante de Koke. Le ha renovado hasta 2022 con la misma cláusula de 100 millones de euros, precio por el que los grandes de Europa volverán a preguntar por él el próximo verano.

"Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas a la gente que haya entendido mal mis declaraciones. Puede que me expresara mal o que algunos quisieran sacar titulares donde no los había, pero desde que he llegado lo doy todo por mi club, mis compañeros y mi cuerpo técnico y estoy muy feliz de volver a vivir una temporada más con todos ustedes", afirmó Griezmann en un comunicado en la web del Atlético de Madrid , tras la confirmación oficial de su ampliación como colchonero hasta 2022.

Además, el futbolista de Macon aseguró que devolverá la confianza del club depositada en él y el apoyo de la afición "dándolo todo en el campo como siempre". "Ahora estaré unos días descansando para recuperar fuerzas y volver con mis compañeros y el cuerpo técnico a preparar a tope la temporada en Los Ángeles de San Rafael como todos los años", concluyó.

#Griezmann2022 🔴⚪️🔴🎙 @AntoGriezmann: "Tras las vacaciones, volveré con mis compañeros y el cuerpo técnico a preparar a tope la temporada" pic.twitter.com/p7E2hkwHhY — Atlético de Madrid (@Atleti) 13 de junio de 2017

Por lo tanto, Griezmann continuará, al menos una temporada más, como referencia ofensiva del conjunto de Diego Pablo Simeone, con el que ha anotado 83 goles en 160 partidos y buscará dar títulos al conjunto rojiblanco, en su búsqueda por la conquista de la primera Liga de Campeones de su historia.

Cerezo: "¿La negociación? Uno pide y el otro da"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha afirmado que "Las negociaciones con Griezmann han sido como siempre, uno pide y el otro da. Se le ha ampliado el contrato y todos contentos, tanto él como nosotros. Siempre lo dije, que era jugador del Atlético de Madrid y que se quedaba, como así ha sido. Todos estos asuntos del contrato son temas que no se pueden contar, ni quiero contar. Son temas entre Griezmann y el Club Atlético de Madrid", sentenció Cerezo en declaraciones a los medios tras acudir al evento 'Justicia y Deporte' en Madrid.

Por otro lado, evitó también dar sus impresiones acerca de las recientes informaciones que sitúan al exjugador colchonero Diego Costa de vuelta con sus compañeros rojiblancos, por temor una nueva sanción de FIFA o UEFA como consecuencia de ser todavía del Chelsea, a la que no están "a disposición".

"Agradecemos las palabras de Diego, pero lo que te puedo decir es que nosotros no podemos fichar hasta el mes de enero. Cualquier cosa, conjetura o tema es algo de lo que ni siquiera nos atrevemos a pronunciarnos porque tememos otra sanción de la FIFA o de la UEFA. Que quede bien claro, que no vamos a decir nada porque no tenemos ningún motivo para decir nada. Es un magnífico jugador y ahora mismo es del Chelsea", corroboró.