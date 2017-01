RAJOY SE NIEGA A HABLAR DE AZNAR PORQUE “NO TIENE NINGÚN SENTIDO” COMENTAR SUS OPINIONES

Etiquetas

- Dice que tomará una “buena decisión” sobre la Secretaría General del PP. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se negó este martes a comentar las reflexiones públicas del exjefe del Ejecutivo José María Aznar al considerar que “no tiene ningún sentido” comentar las “opiniones” de los demás. Rajoy se pronunció en estos términos al participar en el Casino de Madrid el Foro ABC-Deloitte, después de que el expresidente de honor del PP alertase ayer de las brechas que amenazan en convertirse en “fracturas” en España, un país que a su juicio “se está desvertebrando socialmente, territorialmente y políticamente”.Preguntado por esta cuestión, se mantuvo unos segundos en silencio antes de decir que el objeto de este coloquio es que él dé sus “opiniones” y, por tanto, no quiso detenerse a “comentar” lo que han dicho “los demás”. “No tiene ningún sentido”, zanjó.Aznar diagnosticó ayer en España una triple brecha (social, territorial y política) que impide volver a la etapa de progreso que acotó entre 1979 y antes de 2009. “Lamento que tampoco estamos en el camino de poder celebrar nada parecido en 2019”, pronosticó, mostrando tácitamente poca confianza en que lo enderece el actual Gobierno de Rajoy.Asimismo, dijo que el Congreso Nacional del PP, al que no asistirá Aznar, servirá para hablar “de todos los temas que importan” al conjunto de los españoles a través de un debate que sirva para fijar la posición final del partido. También defendió que el PP lleva a cabo este proceso de una forma “un poco más ordenada” que el resto de formaciones políticas.Preguntado sobre si ya tiene decidido si la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, seguirá al frente de la Secretaría General del PP, argumentó que “lo lógico” es que se lo comente a los compromisarios cuando se reúna con ellos. “Será una buena decisión, no le quepa a usted la menor duda”, remachó.Dicho esto, negó que vaya a crear en el seno del PP un Consejo de Notables y, finalmente, definió su partido como una formación “que cree en la persona, en su libertad, en el progreso y que tiene la conciencia de que hay personas a las que no les va tan bien en la vida en un determinado momento y a las que no se les puede dejar tiradas”.