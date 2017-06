HERNANDO (PP) ASEGURA QUE ÁBALOS LE HA TRANSMITIDO QUE “NO QUIERE” SER PORTAVOZ DEL PSOE

Etiquetas

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, aseguró este viernes que su homólogo socialista, José Luis Ábalos, le ha transmitido que “no quiere” ocupar la portavocía del Grupo Parlamentario Socialista, lo que le llevó a reclamar al PSOE que forme en su Congreso un “equipo estable” con capacidad de negociación.Hernando se pronunció en estos términos al participar como ponente en el desayuno de Vanity Fair ‘Fontanería de pactos: ¿Cómo negociar cuando se gobierna en minoría?’, donde subrayó que “un partido tan importante para la vida política como es el PSOE” ha de tener un “equipo estable” con el que rubricar “pactos que se respeten”.Recordó su relación con el anterior portavoz socialista, Antonio Hernando, con quien tenía una “cierta confianza” porque ambos pensaban “siempre” en la defensa de los intersees de los españoles. “A veces se ha dicho que éramos como el dúo Pimpinela, pero el dúo está en otras formaciones políticas y no entre el PSOE y el PP”, apostilló.Hernando reflexionó que ahora él es “el único portavoz que lleva un año en las formaciones importantes y actuando como tal”. De Juan Carlos Girauta, dijo que “teóricamente es portavoz de Ciudadanos, pero no ejerce”, mientras que Íñigo Errejón fue “uno de los damnificados de una tarde de invierno”, refiriéndose a que dejó este cargo tras la celebración a principios de año de la Asamblea Ciudadana de Podemos.“Y en el PSOE hay un portavoz que no quiere serlo, que me lo ha transmitido”, subrayó el dirigente popular, antes de remarcar que se requiere un PSOE “con buena voluntad” para alcanzar “importantes acuerdos” para los españoles en materias como la educación, las pensiones o la reforma de la Justicia.Por ello, emplazó al nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a definirse políticamente y dejar claro si ejercerá una oposición “útil” o seguirá instalado en el “no es no”. No obstante, mostró sus dudas a este respecto, porque, en su opinión, los hechos demuestran que el líder socialista “ha ido oscilando en sus planteamientos y no ha sido lineal”, por lo que “no hay un solo Sánchez”.“Sánchez tiene que decidir si va a estar acomplejado en el Parlamento con las decisiones de Podemos o si quiere reivindicar su papel histórico dentro de un gran partido”, expuso, para a renglón seguido reclamarle que “no se deje contagiar de los adanes y de todos los que creen que lo nuevo es lo mejor”.Sánchez se va a apoyar en sus dos coordinadores de la campaña de primarias para esta nueva etapa. Como el propio Ábalos se empeña en recordar desde su nombramiento, lo suyo es ser portavoz “provisional” hasta la celebración el 16, 17 y 18 de junio del Congreso Federal. Sánchez tiene previsto en su Ejecutiva nombrar a Ábalos como secretario de Organización, liderando la potente área de Organización que quiere implantar el secretario general para tener esa parte del partido bien controlada.Por su parte, la otra coordinadora, Adriana Lastra, está llamada a ser la portavoz del grupo parlamentario y defender las posiciones de Sánchez en el Parlamento.