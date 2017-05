Hernando (PP) advierte a Sánchez de que Iglesias "quiere merendarse al PSOE y quedarse con su electorado"

Etiquetas

Pide a Sánchez "arregle sus problemas, no practique cainismo interno y defina cuál es el papel" del PSOE

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha vuelto a pedir a Podemos que retire la moción de censura contra Mariano Rajoy porque es "una payasada" y ha advertido al Partido Socialista de que Pablo Iglesias "quiere merendarse al PSOE y quedarse con su electorado", por lo que espera que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "arregle sus problemas, no practique cainismo interno y defina cuál es el papel" de su partido.

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento vasco tras mantener un encuentro con el grupo parlamentario popular vasco, Hernando ha hecho referencia a la admisión a trámite por parte de la Mesa del Congreso de la moción de censura contra Mariano Rajoy, presentada el pasado viernes por Unidos Podemos, y que se debatirá en el pleno de la Cámara Baja el próximo 13 de junio.

Hernando ha vuelto a pedir a Podemos que retire la moción porque "todo el mundo sabe que el objetivo de Pablo Iglesias, con esta moción de censura era tener presencia en el debate de primarias" y ha considerado que la manifestación celebrada el pasado sábado en Madrid para apoyarla fue "un clarísimo fracaso".

Asimismo, ha defendido que "no tiene sentido presentar una moción de censura contra un gobierno que acaba de obtener el respaldo del Parlamento hace tan solo siete meses" y ha reiterado que Podemos debe retirar su moción porque "lo único que hace el llevarnos a perder el tiempo en unos momentos importantes que tenemos que seguir con proyectos de reformas y dialogando para sacarlas adelante".

Para el portavoz popular, esta moción es una "payasada". Según ha advertido, el Parlamento "no está para circos" y por lo que cree que "no se debe convertir, una vez más, el Parlamento en un circo donde Podemos realiza sus mejores acrobacias". "No es lo que se merecen los españoles y no es lo quieren, incluso los votantes de esa formación política", ha señalado.

Hernando espera que el resto de formaciones políticas "estén a la altura y rechacemos esta moción de censura". "Creo que lo mejor es hacer un mutis por el foro y retirar la moción de censura", ha insistido.

Además, cree que Pablo Iglesias "quiere merendarse al PSOE y quedarse con su electorado" y ha señalado que ahora es necesario esperar a ver si el secretario general del PSOE , Pedro Sánchez "se deja". "Ha habido momento en el pasado en los que daba la sensación de que se dejaba. Espero que actúen con sentido común", ha señalado.

"COMPLEJO DE PODEMISMO"

Al respecto, ha defendido que "España necesita un partido como el PSOE, un partido referencia en muchas instituciones y espero que se den cuenta de cuál es su papel". "Me parece que están todo el día con el complejo del 'podemismo' que nos les va a llevar a ningún sitio porque Podemos es la izquierda radical, el comunismo disfrazado", ha asegurado.

Por ello, ha insistido en que el PSOE "debe decidir si quiere ser el gran referente de la izquierda o si quiere ser otra cosa y hacer pactos para ver si lo que no ganan en las urnas lo ganan en los despachos".

Hernando ha reiterado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "debe definir su proyecto, qué quiere para España y cuál va a ser el papel de su grupo parlamentario" porque "hasta ahora solo ha defendido el no es no, haciendo una durísima crítica a la mayoría de su grupo parlamentario que decidió que este país no necesitaba otro proceso electoral sino un gobierno y poder tener un techo de gasto y un presupuesto".

"Espero que Sánchez empiece a definir qué quiere para España porque hasta ahora no lo sabemos muy bien. Ha sido prolijo en los cambios de decisiones, de proyectos y de actitud", ha criticado.

Tras destacar que el Parlamento se encuentra en un momento "muy importante" con el debate presupuestario, ha indicado que el PP está esperando a que Sánchez diga qué es lo que quiere. "Dijo el otro día que quería hacer una oposición útil: bienvenido", ha señalado antes de defender que "hasta ahora, el PSOE ha tenido una posición útil", a la vez que ha recordado los acuerdos alcanzados sobre el techo de gasto o la subida del SMI.

Según el portavoz popular, con el PSOE han alcanzado acuerdos "importantes" y ha advertido de que si no se han conseguido más ha sido por el proceso interno que estaba atravesando. "Espero que arreglen sus problemas, no practique cainismo interno y defina cuál es el papel de su partido", ha reiterado.

Asimismo, le ha pedido que lo haga "cuanto antes" porque el PP se encuentra en un debate presupuestario en el que "desearíamos dialogar con el PSOE para aprobar algunas cosas". "Creo que puede aportar algo pero para ello debe tener voluntad y yo desconozco si en estos momentos el PSOE y su secretario general, al que deseamos lo mejor, es capaz de definir lo que quiere", ha concluido.