Hernando (PP) ve "poco margen" para negociar presupuestos y apela a la "responsabilidad" del resto de grupos

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha defendido este miércoles que la gran parte de los Presupuestos Generales de 2017 están ya comprometidos en gastos que "tienen que hacerse", por lo que ha avisado de que el margen para negociar con otros partidos "no es tan grande como algunos se creen".

"Nuestro objetivo es dialogar con todos. Creemos que la participación de todos pasa por la responsabilidad de todos", ha apuntado en declaraciones de la prensa en Bruselas, tras recordar que el techo de gasto ya fue pactado con el PSOE en un acuerdo al que se sumaron otras fuerzas después.

Así las cosas, Hernando ha afirmado que el apoyo de los socialistas para sacar adelante los presupuestos "siempre es oportuno y necesario", aunque "no imprescindible", porque los 85 escaños que suman no son suficientes para bloquear el plan.

Con todo, el portavoz 'popular' ha concedido que el apoyo del PSOE puede ser "determinante" en función de la posición que tomen el resto de formaciones, por lo que ha pedido a los socialistas que "se diesen cuenta de que 'no es no' no conduce a ninguna parte" y vean el acuerdo presupuestario como una "oportunidad" para los españoles.

Preguntado por si están avanzadas las conversaciones con el PNV, Hernando ha eludido una respuesta directa y ha apuntado que "la fase de ahora" está en conversaciones con Ciudadanos y Coalición Canaria y "mirando" con los Ministerios la "distribución de capacidad de gasto".

"Es una situación en la que más del 78% del presupuesto de 2017 está comprometido en inversiones que tienen que hacerse, en gatos social, en el incremento de pensiones, etc., y, por tanto, el margen que existe no es tan grande como algunos se creen", ha zanjado.

En cualquier caso, el representante 'popular' ha lamentado los "noes preventivos" de los grupos hacia unos presupuestos que "todavía no se conocen".

Hernando ha hecho estas declaraciones en el marco de una visita a Bruselas para iniciar una cooperación reforzada con la delegación 'popular' en el Parlamento Europeo, que ha aprovechado también para reunirse con el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, y con representantes de la Comisión Europea.

En el marco de estos encuentros, el portavoz del PP ha afirmado que la conferencia que esta misma semana pronunció el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una sala del Parlamento Europeo "no ha levantado mucha expectación". Y ha avisado de la "inestabilidad" e "incertidumbre" que acompaña el debate sobre el proceso soberanista, al tiempo que ha asegurado que han detectado ya una "caída" de las inversiones extranjeras en Cataluña.