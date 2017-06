Hernando pide a Sánchez que respete a sus votantes, dialogue con el PP y se deje del 'no es no'

Etiquetas

Dice que al PP, en materia de corrupción, "lecciones ninguna"

El portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha pedido este sábado al secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que respete a sus votantes y diputados y que dialogue con el PP y se deje del 'no es no' porque "no conduce absolutamente a nada".

Hernando, que ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el 14 Congreso Provincial del PP de Castellón, ha asegurado que 2016 fue "complicado y de incertidumbre, aunque un buen año económico porque aprobamos los presupuestos".

En referencia a Pedro Sánchez, ha asegurado que "algunos nos condujeron con el 'no es no' a unas nuevas elecciones y las volvimos a ganar con más diputados y más diferencia, y alguno no se resignó a eso y quería un pacto con todos contra el PP, incluidos los independentistas, y como no le salió le echaron y ahora ha vuelto".

Al respecto, el 'popular' ha señalado que Sánchez ha vuelto "diciendo que se siente muy próximo a los votantes de Podemos, pero le aconsejaría que se sintiera más próximo a los votantes del PSOE, que es su partido señor Sánchez", y le ha recordado que los diputados que están en el Congreso "a los que usted llamó traidores" son los diputados elegidos por la gente que ha votado al PSOE.

"Así que no voy a ser yo quien le dé lecciones, pero intente respetar un poco más a sus votantes y a sus diputados y dialogue con el PP, que eso es lo que le han pedido los ciudadanos, y déjese de 'no es no' porque eso no conduce absolutamente a nada", ha añadido.

Hernando, que ha subrayado que es importante que haya gente que cree en España "en un momento en que algunos parece que se han olvidado de nuestro país", ha indicado que el PP es "el partido de la gente, que tiene en cada municipio concejales, militantes y esto es el gran esfuerzo de muchas personas que creemos y respetamos a los demás, el esfuerzo de gente honesta, honrada y decente al servicio de los demás".

Además, ha apuntado que cuando gobierna el PP "las cosas van bien en España y ahora empiezan a ir bien, pues ha habido un gran cambio social, político y económico, y hemos pasado de la ruina al crecimiento y de la destrucción de empleo a la creación de puestos de trabajo, "y esto no es el viento que sopla a favor, sino un proyecto político que confía en la gente y cree en su capacidad para sacar el país adelante".

"ESPAÑA ES UN GRAN PAÍS"

El portavoz 'popular' ha señalado que España es un "gran país, que ha cambiado su modelo productivo y lo ha saneado, y que no basa el crecimiento en el endeudamiento o burbujas inmobiliarias, sino en trabajo, competitividad, ilusiones". Al respecto, ha recordado que se han creado 600.000 empleos el pasado año y que éste se crearán 500.000 más. "Es un país seguro, y por eso nos visitaron 76 millones de turistas el año pasado porque somos un país moderno y con grandes infraestructuras".

"Tenemos que hablar bien de nuestro país y estar orgullosos, y somos solidarios a pesar de cómo lo hacen los socialistas en Andalucía y algunos ahora también empiezan a hacerlo aquí, que parece que quiere cargarse algunas cosas, pero somos el octavo país con el mejor sistema sanitario del mundo", ha añadido.

"SE HAN ALIADO PARA TAPARSE ENTRE ELLOS"

En materia de corrupción, Hernando ha indicado que es consciente de que el PP ha tenido gente "desgraciadamente que nos han llenado de vergüenza, que no han estado a la altura de su responsabilidad y que se han dejado llevar por la codicia", pero -ha dicho- "esta gente esta fuera, y nosotros hemos hecho reformas que permiten que ahora no se tape a nadie, que el que la hace la paga y que el que ha robado tenga que devolver hasta el último céntimo que se ha llevado, y lo hemos hecho con el voto en contra el PSOE".

Así, ha advertido de que en esta materia al PP, "lecciones ninguna". Así mismo, se ha referido a la comisión que se ha creado contra el PP "para investigarnos en el Congreso", algo que no había pasado nunca en democracia, ni cuando Filesa". "Ahora han creado una para investigarnos a nosotros que somos los más investigados del mundo, y ahí están los procesos judiciales, y es curioso se han aliado para investigar a PP y, a la vez, para taparse entre ellos".

En este sentido, ha recordado que "hemos intentado crear una comisión para investigar a los demás y el señor Rivera nos ha dicho que no. Ahora no quieren que se les investigue porque algo huele mal por allí".

PODEMOS: "HICIERON EL PACTO DEL BOTELLÍN Y ACABARON A BOTELLAZOS"

Finalmente, respecto a la moción de censura que presentará Podemos al Gobierno, Hernando ha señalado que la presenta (Pablo) Iglesias "en un momento muy oportuno, cuando la economía crece y se crean empleos". "Estos de Vistalegre hicieron el pacto del botellín y acabaron a botellazos, sacrificando a un niño y les ha dejado un poco trastornados, y aunque se lo ha pedido todo el mundo, no quiere retirarla -la moción de censura-", ha apuntado.

Al respecto, ha destacado que "nos harán perder tiempo un par de días en el Congreso, y nosotros seguiremos a lo nuestro, a crear empleo, presupuestos solidarios y sociales y ganando las elecciones, que es de lo que se trata".