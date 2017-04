Herrera garantiza compromiso y dedicación a Cs que reivindica su responsabilidad ante el PSOE del "no por el no"

Etiquetas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha garantizado este martes su compromiso y dedicación para sacar adelante los proyectos de su programa de legislatura, que se encuentra prácticamente a la mitad, como se comprobará, ha insistido, con el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2017 que se conocerán la próxima semana tras el acuerdo suscrito con el Grupo Ciudadanos.

Así ha respondido el presidente de la Junta al portavoz del Grupo Ciudadanos, Luis Fuentes, quien, tras reconocer "importantes" avances en la Comunidad Autónoma en los dos años de legislatura ha advertido de que todavía hay materias que no funcionan, con especial atención a la situación de unos jóvenes que no tienen sitio y que han perdido la ilusión por encontrarlo.

"¡Qué bien le ha sentado la Semana Santa!", ha exclamado Herrera al escuchar esos reconocimientos de Fuentes a quien, en tono irónico, ha aplaudido por haber recuperado la autoestima, posiblemente por haber hecho algo de penitencia en la reciente semana de pasión.

Herrera ha explicado a Fuentes que, una vez pasado ese "goce pascual", en las próximas semanas tendrá la oportunidad de debatir las cuentas regionales para 2017, a lo que ha añadido el Debate de Política General del mes de junio o las comparecencias de los consejeros en el próximo periodo de sesiones para analizar lo que va de legislatura, como se ha comprometido por ley.

El presidente de la Junta ha apelado a esta actividad en respuesta a las demandas de compromiso, determinación y ambición que ha realizado el portavoz de Ciudadanos que ha dedicado parte de su intervención a defender ante el Grupo Parlamentario Socialista la estrategia política de la formación naranja.

"No sé si hay precedentes en esta Cámara para una respuesta compartida con el líder de la oposición", ha bromeado Herrera, quien se ha mostrado dispuesto a responder a Fuentes "a la limón" con el portavoz de los socialistas, Luis Tudanca, ante el que el portavoz de Ciudadanos ha reivindicado la responsabilidad de la formación naranja ante el "no por el no" de los de la rosa.

Herrera ha zanjado el debate con un llamamiento a Ciudadanos para que siga empujando al PP y, en particular, al propio presidente de la Junta que, según ha asumido también en tono de broma, ya está "algo mayorcito".