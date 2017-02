CONGRESO PP. GONZÁLEZ PONS IDENTIFICA A IGLESIAS Y PUIGDEMONT CON LE PEN POR SER ENEMIGOS DE LA DEMOCRACIA

Etiquetas

El portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, identificó este viernes al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y al catalán Carles Puigdemont con la ultraderechista Jean Marie Le Pen, al considerar que los populistas y los nacionalistas son lo mismo porque "dividen el mundo" y advirtió de que con ellos "no se hace política porque destruyen la política" y la democracia.González Pons lanzó este mensaje durante su intervención en la primera jornada del 18 Congreso Nacional que el PP celebra este fin de semana en la Caja Mágica de Madrid, donde presentó un informe de gestión del trabajo realizado por sus eurodiputados en el Parlamento Europeo.El portavoz popular aseguró que da igual "Le Pen o Puigdemont" que "Le Pen o Pablo Iglesias" porque los dos representan lo mismo, aunque sean populistas o nacionalistas. Indicó que ambas ideologías representan "exclusión y no convivencia, rencor y no concordia".González Pons advirtió de que los nacionalistas y los populistas "actúan como los virus" porque "confunden al sistema inmunológico de la democracia con palabras que parecen democráticas". "Con el populismo y el nacionalismo no se hace política, se destruye la política. Combaten con emociones nuestras razones como los fascistas el siglo pasado y cambian participación por indignación como los comunistas el siglo pasado", dijo,A su juicio, "populistas y nacionalistas dividen el mundo entre buenos y malos", en el caso concreto de Puigdemont entre "los catalanes y los españoles", y en el de Iglesias "entre la gente y la casta". "En definitiva, los elegidos y los culpables".El portavoz del PP en el Parlamento Europeo pidió distanciarse y desmarcarse de estas ideologías porque "cuando copiamos o cedemos ante los populistas les damos la razón" y auguró que la confrontación política del futuro será solo "entre demócratas y populistas".