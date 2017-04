IGLESIAS DICE QUE PSOE Y CS “CIERRAN FILAS” EN TORNO A RAJOY Y LES PIDE QUE "RECTIFIQUEN" Y APOYEN LA MOCIÓN

Etiquetas

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, acusó este viernes a PSOE y Ciudadanos de “cerrar filas en torno a Rajoy", algo que dijo supone "traicionar a España”, y añadió que tiene la sensación dde que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “ha tocado el silbato” y “los partidos que le sostienen han salido a defenderle”.“No se puede decir que se está contra la corrupción y al mismo tiempo sostener al PP”, manifestó Iglesias en el Congreso de los Diputados, por lo que pidió a PSOE y Ciudadanos que reflexionen y rectifiquen su negativa a apoyar la moción de censura contra Rajoy que su grupo presentará.En concreto, demandó al PSOE “que no piense tanto en su partido y piense en España”, porque la moción no tiene que ver “con la situación interna de los partidos”, ni tan siquiera, puntualizó, con las primarias que celebrarán el 21 de mayo los socialistas para elegir a su nuevo secretario general. Insistió en que Unidos Podemos está dispuesto a negociar el candidato alternativo, aunque indicó que no es el momento de poner “nombres” encima de la mesa porque lo “fundamental” es que los partidos “planten cara” al “partido más corrupto”. Todos los casos de corrupción, afirmó, demuestran que existe “una necesidad imperiosa” de una moción en el Parlamento. “El Gobierno no está para proteger a un partido, esta para proteger a los españoles.”, remachó.