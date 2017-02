IGLESIAS Y ERREJÓN CONFRONTARÁN SUS ESTRATEGIAS Y MODELOS DE PARTIDO EN VISTALEGRE

Etiquetas

- Bescansa deja todos sus cargos en Podemos al considerar que este "enfrentamiento" ha provocado "una maraña de ruido" en la organización. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el responsable Político del partido, Íñigo Errejón, confontarán finalmente sus estrategias y el modelo de partido que defiende cada uno en la II Asamblea Ciudadana que la organización celebrará los días 11 y 12 de este mes, tras no alcanzar un acuerdo de última hora.De esta forma, Iglesias aspira a ser reelegido secretario general y Errejón presenta lista propia al Consejo Ciudadano de Podemos. Pese a las importantes diferencias que separan a ambos dirigentes y los reproches mutuos que se han dirigido públicamente durante los últimos días, hasta el último momento hubo conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo y lograr ofrecer una imagen de unidad en la asamblea estatal.Finalmente, Errejón presentará lista propia al Consejo Ciudadano de Podemos, que es el órgano de dirección política en el partido, aunque hasta el momento ha renunciado a presentar batalla por el liderazgo en la formación y apuesta por la continuidad de Pablo Iglesias en la Secretaría General.Errejón lanzó este lunes una web en la expone su biografía y su propuesta de proyecto político, aunque los 'pablistas' aseguran que se trata de una "web de candidato". Además, realizará este sábado en Madrid un acto de presentación de las ideas y estrategias que defiende su candidatura para Vistalegre, 'Recuperar la ilusión', con la que finalmente se enfrentará por primera vez a Iglesias. El propio Errejón ha remarcado en distintas ocasiones que no quería convertir 'Vistalegre II' en un "duelo" entre el secretario general y él, pero lo cierto es que este congreso se entenderá como una batalla política por el futuro liderazgo de Podemos. Los efectos del enfentamiento entre ambos dirigentes han alcanzado finalmeente a otros miembros de la dirección y este miércoles Carolina Bescansa, hasta ahora secretaria de Análisis Político y Social del partido, anunciaba que abandona los cargos que ostenta en la formación y no se integrará en ninguna lista del partido. Bescansa ha dirigido una carta a la militancia que firma junto al también miembro de la dirección de Podemos Nacho Álvarez, que había colaborado con ella en la creación de un espacio de debate,‘Pensando Vistalegre’, para aunar propuestas de cara al cónclave de la organización, “evitar el choque de trenes” y “permitir al conjunto de la organización debatir sobre proyectos políticos y propuestas organizativas”. Ambos consideran que el partido es algo "que ya no pertenece a las personas que lo fundamos".