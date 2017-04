IGLESIAS DEFIENDE QUE LAS "VERDADES" DEL 'TRAMABUS' OFENDAN A LOS SEÑALADOS

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, defendió este martes que las "verdades" denunciadas desde su 'TramaBus' hayan ofendido a los señalados como responsables de esas conexiones entre el poder político y los entramados económicos y financieros. "Decir la verdad a veces ofende", dijo Iglesias en una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia en respuesta a las críticas suscitadas por el autobús que el día anterior empezó a circular por las calles de Madrid con esos responsables dibujados en su exterior. Su objetivo es que los ciudadanos visualicen esas conexiones, incluso subiendo a bordo del 'TramaBus' en alguna de sus paradas para recibir las explicaciones detalladas de esa trama. Además, pretende recorrer las calles de otras ciudades por toda España. Iglesias insistió en la necesidad de señalar a quienes han estado "robando" a los ciudadanos "con absoluta impunidad" desde las instituciones o gracias a sus conexiones con ellas, y se refirió de forma particular a la "vergüenza" que supone para un país democrático que sus expresidentes del Gobierno acaben en consejos de administración de empresas estratégicas. Reiteró su acusación a Felipe González como "mayordomo" del magnate mexicano Carlos Slim y la existencia de unos 850 cargos del PP imputados en casos de corrupción, evidencias que no se pueden comparar, denunció, con que el portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, se tome una Coca-Cola mientras su partido pide no venderla en la Cámara. "De nosotros se han dicho verdaderas barbaridades", denunció, que los medios de comunicación han difundido y que después los tribunales han dejado en nada. "Eso es democracia", dijo, pero no puede ser que siempre "hablen los mismos". Aseguró que Podemos seguirá denunciando que en España "han estado gobernando delincuentes" y seguirá diciendo "verdades" que antes nadie ponía de manifiesto "le duela a quien le duela".