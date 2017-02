IGLESIAS: LAS FRUSTRACIONES PERSONALES NO PUEDEN CONVERTIRSE EN EL TITULAR PARA HABLAR DE PODEMOS

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó este martes que “no puedo consentir que las frustraciones personales se conviertan en el titular para hablar de Podemos”, después de que uno de los fundadores de la formación, Luis Alegre, calificara al entorno del líder del partido como “grupo de conspiradores” que quieren “parasitarlo”.En declaraciones en Antena 3, recogidas por Servimedia, Iglesias lamentó las palabras de “uno de los filósofos más importantes de España”, del que se está hablando estos días “porque ha insultado a compañeros”. No obstante, dijo no querer realizar “ningún comentario más” al respecto, “porque esto avergüenza a nuestra gente”. "No puedo consentir que las frustraciones personales se conviertan en el titular para hablar de Podemos”, manifestó, para seguidamente apuntar que una de las razones por las que quiere “ganar” en la Asamblea de este fin de semana es para “extirpar” estas cosas.Consideró que “hace daño” el “espectáculo” que está dando Podemos estos días y apuntó que la formación morada no llegó a la política “para llorar delante de España”. Insistió en que quiere acabar de facto con esta dinámica de “torpeza política”, aunque también aseguró que esto no va a provocar la autodestrucción de Podemos. “Creo que nos va a ir bien”, subrayó, tras el congreso de Vistalegre, y afirmó, tras referirse a casos como el de Juan Carlos Monedero, que “nos han golpeado tan duro que vamos a salir muy fuertes”. ERREJÓN “NO ES COHERENTE”Por otro lado, no consideró “coherente” que el secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, presente una lista al Consejo Ciudadano de Podemos y no opte a la Secretaría General del partido, e indicó que “si gana la lista de Íñigo (Errejón), será de facto el líder del partido, asuma la Secretaría General o no”. Reconoció asimismo que mantiene con él “diferencias legítimas”. Iglesias defiende que no entrar en el pacto Sánchez-Rivera y concurrir a las elecciones con IU fue un “acierto”. “Hay que hacer una oposición en el Parlamento y también en la sociedad, porque la política está donde se produce un desahucio. Quiero un Podemos que haga política en las instituciones, pero que también esté donde la gente sufre. Un Podemos transversal es aquel que se parece a España”, apostilló. Insistió en que él no seguirá al frente de Podemos si no ganan sus tesis, porque no podría actuar “como un secretario general florero”. Eso “ya lo vimos en el PSOE”, agregó en referencia a Pedro Sánchez, a quien, aseguró, “le cortaron la cabeza, metafóricamente, en un Comité Federal".