IGLESIAS DICE QUE ERREJÓN DEBERÍA MANTENER SU “RELEVANTE” PAPEL EN PODEMOS AUNQUE GANEN LA TESIS DE LOS 'PABLISTAS'

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este viernes que el responsable Político de la formación, Íñigo Errejón, debería seguir teniendo “un papel tan relevante como el que tiene ahora” en el partido incluso en el caso de que sus tesis no sean refrendadas en el congreso estatal que la organización celebrará el 11 y 12 de febrero. Así lo dijo en declaraciones en Telecinco, recogidas por Servimedia, si bien apuntó que si las propuestas de los 'pablistas' no resultan elegidas en ‘Vistalegre II’, él ocupará un “papel más discreto” en el partido, “sin hacer sombra al resto de compañeros” y acatando las “órdenes” de quien esté al frente del proyecto. “Yo seguiría en Podemos, pero no podría estar como líder”, recalcó Iglesias, al considerar que es lo “coherente”. Sin embargo, afirmó que si resultasen vencedoras las tesis que él defiende, “Íñigo (Errejón) tiene que tener un papel tan relevante como el que tiene ahora”. Errejón ostenta actualmente la Secretaría Política y es portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados. Iglesias defendió una formación que esté “unida”, con el fin de ser “útil” en el futuro y “poder cambiar las cosas” en la sociedad. Aseguró que los ciudadanos están “hartos” de escucharles discutir e insistió en que tienen que demostrar unión, porque eso “es más importante que cualquier otra cuestión”. “Voy a seguir trabajando en el acuerdo”, agregó el líder de Podemos, que apuesta por “integrar” a todos una vez haya pasado la Asamblea de febrero. Eso sí, apuntó que no quiere que su formación se asemeje al PSOE, un partido que tiene “familias” y “baronías”, y abogó por una militancia que pueda convocar referéndums y que se pronuncie sobre las decisiones más importantes que deba tomar el partido.