CANAL. IGLESIAS BUSCA UNA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA CIFUENTES Y PIDE A CS QUE NO OBSTACULICE

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este miércoles que su formación va a explorar las posibilidades de impulsar una moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por lo que pidió a Ciudadanos que no la obstaculice y que demuestre que no es "el bastón del partido más corrupto de Europa".En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Iglesias lanzó ese objetivo después de hablarlo con el portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Ramón Espinar.Lo dijo a raíz de la "enorme gravedad" que reviste la detención del expresidente regional Ignacio González por el supuesto desvío de fondos del Canal de Isabel II y la citación a declarar por ese asunto de la propia Cifuentes. Eso se une, recordó, a la llamada también como testigo del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la investigación por la primera etapa de la trama 'Gürtel'. Iglesias recordó que Cifuentes fue consejera del Canal de Isabel II y también ocupó un sillón en Caja Madrid, y que lleva 26 años ocupando cargos públicos como dirigente del PP, por lo que es "muy difícil de creer" que no conociera los hechos. Lo ocurrido en los dos últimos días confirma, en su opinión, la existencia de la "trama" que su partido lleva tiempo denunciando, "una serie de vínculos" entre el poder político y el económico para "parasitar las instituciones" en beneficio de unos pocos. El Canal de Isabel II, subrayó, es la mayor empresa pública de la Comunidad de Madrid, que el PP ha tratado "permanentemente" de privatizar y que habría sido utilizada para el enriquecimiento personal de quien era presidente de todos los madrileños. Es otra prueba, denunció, de que ese partido ha utilizado lo público "como si fuera su propio patrimonio". Ante esos hechos, Iglesias considera necesario impulsar una mayoría alternativa en la Asamblea de Madrid y cree que Ciudadanos, que respaldó la investidura de Cifuentes, tiene delante una "oportunidad para demostrar que no tenemos razón cuando decimos que es el bastón del partido más corrupto de Europa". "No es sostenible", dijo directamente al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, querer regenerar las instituciones y al mismo tiempo ser "la filial naranja del equipo azul". No son "manzanas podridas" ni "infinidad de ranas en la charca" de Esperanza Aguirre, sino una trama organizada que hay que poner al descubierto, insistió. Iglesias pidió también al PSOE que "ponga fácil" el trabajo a quienes quieren combatir realmente la corrupción y que respalde su petición de que Rajoy comparezca ante el pleno del Congreso, no ante una comisión de investigación que aún "no tiene fecha" para empezar a trabajar. Frente a quienes acusan a Podemos de protestar sin proponer soluciones, subrayó que fue una investigación parlamentaria impulsada por su formación y a la que Cifuentes se refirió como "circo mediático" la que permitió enviar un informe que "ha servido para detener" a Ignacio González.