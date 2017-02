IGLESIAS PIDE PRESERVAR “COMPLICIDADES” PARA QUE TRAS VISTALEGRE “NO NOS TENGAMOS QUE VER EN EL FUNERAL DE UN COMPAÑERO”

Etiquetas

- En este congreso, afirma, “hay dos propuestas distintas, dos liderazgos distintos, bloques de documentos distintos y los inscritos tendrán que elegir”. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y candidato a la reelección en la II Asamblea Ciudadana que el partido celebrará el 11 y 12 de febrero, pidió preservar las “complicidades” tras el cónclave “para que no nos tengamos que ver en el funeral de una compañera o de un compañero y preguntarnos por qué discutimos”. Así se expresó Iglesias en una entrevista a RAC1, recogida por Servimedia, a un día de que comiencen las votaciones para elegir el rumbo que debe tomar la formación en una asamblea en la que casi medio millón de inscritos decidirán entre el proyecto de Iglesias o el del secretario Político, Íñigo Errejón. El secretario general alertó de los “peligros” en los que puede caer su formación tras “no haber sido capaces” de dar una buena imagen entre él y Errejón. “Tenemos que tener la madurez suficiente para que, después de una lección democrática (las votaciones de los inscritos), tengamos la madurez para saber que debatir nunca puede ser dividir”, dijo Iglesias, para después afirmar que no hay que heredar el “virus de la vieja izquierda”. Tras mostrar su optimismo y su convencimiento de que “madurarán”, subrayó que “la persona que tenga que liderar después, no sé si será Íñigo Errejón o seré yo y todo mi equipo de compañeros, tienen que ser capaces de tender la mano a los que hayan resultado minoritarios y seguir avanzando todos juntos”. También demandó “preservar esas complicidades y esas amistades” para que tras el cónclave “no nos tengamos que ver en el funeral de una compañera y de un compañero y preguntarnos por qué discutimos”. Eso, dijo, “es también madurar políticamente”. DOS LIDERAZGOS EN VISTALEGRELejos de querer convertir la asamblea en la elección de uno u otro, el hecho de que ambos hayan presentado listas y propuestas distintas hace entender este congreso precisamente como eso. “No hemos sido capaces de dar una imagen en las últimas semanas y en los últimos meses, y tenemos que esforzarnos. La democracia es elegir y en este congreso hay dos propuestas distintas, dos liderazgos distintos, bloques de documentos distintos y van a tener que ser los inscritos quienes digan qué es lo que prefieren”, indicó, tras alertar de ciertos “riesgos” que, reconoció, le “preocupan”. No obstante, apuntó que él y Íñigo son “amigos” y que no ha desaparecido entre ellos la “complicidad intelectual”, aunque dijo que eran otros tiempos cuando ambos coincidieron en el activismo político y las discusiones las solventaban “entre risas y con una cerveza”. “Hay que naturalizar eso y madurar. Separar el espacio público del espacio político. Todo eso ha dejado cicatrices pero son de la maduración. No hay problema en que estemos en desacuerdo en ciertas cosas”, consideró. Para ellos, explicó, la política ha sido siempre un “elemento de fascinación”. “Lo que no te mata te hace más fuerte”, dijo, para después añadir que este proceso interno va a desembocar en una formación “más fuerte” y preparada para ganarle las elecciones generales a Mariano Rajoy.