IGLESIAS RECONOCE QUE QUIERE CREAR “CONTRADICCIONES” EN EL PSOE CON SU MOCIÓN DE CENSURA

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, reconoció este sábado que busca crear “contradicciones” en el PSOE con la moción de censura que ha presentado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que fue registrada este viernes, dos días antes de las primarias socialistas.Iglesias lo aseguró este sábado ante el Consejo Ciudadano Estatal de su partido, que se celebró esta mañana en Madrid.En la intervención del líder de la formación morada que fue ofrecida en abierto, éste aseguró que con la moción se busca “crear contradicciones en otras actores políticos que finalmente tengan que ceder y asumir" su "campo político", en clara referencia a los socialistas.En este sentido, esta semana distintos dirigentes de Podemos admitían en privado que la moción buscaba inmiscuirse en las primarias socialistas y no es baladí que la formación morada la haya finalmente presentado dos días antes de que se vote al nuevo secretario general del PSOE. LOS "ENORMES RIESGOS" DE LA MOCIÓNNo obstante, Podemos ha justificado en público la moción por la “urgencia” que tiene España de cambiar las políticas del PP y armar una alternativa de Gobierno. Incluso en la jornada de este sábado el propio Iglesias reconoció que les ha resultado más útil reunirse con miembros de la sociedad civil que con formaciones políticas, ya que considera que esta moción no va a resultar ser un triunfo parlamentario, pero sí de los ciudadanos que padecen la “precarización” como resultado de la crisis. Con todo, el líder de Podemos admitió hoy los "enormes de riesgos" de una moción que ya sabe de antemano que no va a salir adelante porque no cuenta con los apoyos necesarios. “Nosotros sabemos que la moción de censura no va a prosperar y que no voy a ser presidente del Gobierno y que por lo tanto presentarla implica enormes riesgos, pero tenemos que afrontar nuestra responsabilidad”, subrayó este sábado. Cabe recordar que a partir de ahora la Mesa del Congreso tendrá que ratificar esta moción de censura, que va acompañada de un programa de Gobierno en el que la formación morada centrará todos sus esfuerzos en defender a los ciudadanos frente a los casos de corrupción.Desde su registro, según consta en el Reglamento del Congreso, deben pasar al menos cinco días hasta la celebración del debate de la moción, por lo que Podemos pierde el control de los tiempos a partir de ahora. Todo parece indicar que Pastor podría fijar la fecha del debate durante la primera quincena del mes de junio. El retraso se debe a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la Cámara Baja, que se aprobarán definitivamente a finales del mes de junio.