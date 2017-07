IGLESIAS RECONOCE QUE SÁNCHEZ Y ÉL "PREFIEREN" EL ACUERDO A UN ACERCAMIENTO DE PAGE AL PP

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reconoció este sábado que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y él "prefieren" un acuerdo como el que se está fraguando en Castilla-La Mancha a un posible acercamiento del presidente regional, Emiliano García-Page, al PP. En el marco de la reunión del Consejo Ciudadanos de Podemos en la localidad toledana de Carranque, Iglesias explicó que Sánchez y él conversan "con cierta frecuencia" y hablan "de la situación que hay en diferentes territorios". Ambos estaban "informados del curso de las negociaciones" en Castilla-La Mancha y, siendo "enormemente respetuosos" con la autonomía de las direcciones territoriales, se mostraron "interesados" en ese acuerdo, "preferible" a la posibilidad de un pacto con el PP. Destacó, no obstante, que en el caso de Podemos serán los inscritos en Castilla-La Mancha los que tengan la última palabra, aunque se remitió a los dirigentes territoriales para explicar cómo se materializará esa consulta dada la inminencia de la firma del acuerdo. "Algunos decían que estaba en los planes de Page" acercarse al PP, aseguró, y la entrada de Podemos en el Gobierno regional garantiza que las políticas sociales "no se quedan en el papel" sino que se materializan. "Somos una fuerza de gobierno", subrayó, que ya gestiona en los principales ayuntamientos y que aspira a hacerlo en comunidades autónomas y en el Estado. Con ese acuerdo y con la reunión de equipos de ambas formaciones el próximo lunes, Iglesias confía en impulsar una "colaboración útil" con el PSOE que no sólo se centre en la estrategia parlamentaria sino que permita "convencer" al PSOE de que es necesario trabajar para desalojar "cuanto antes" al PP del Gobierno. Preguntado por la oposición de los anticapitalistas a ese acuerdo, subrayó que en Podemos hay "diferentes posiciones" y por eso estas cuestiones se debaten internamente y cuando los inscritos deciden "después todos a una". En la formación "no sobra nadie", precisó, ni los que ponen el acento en las "oportunidades" de entrar en un gobierno ni los que alertan de los "riesgos". Iglesias cree que el cambio de posición de García-Page respecto a Podemos se debe a un cambio de la realidad y a la consecuente alteración de las correlaciones de fuerzas. De forma particular subrayó la "lección" que la militancia del PSOE dio a sus dirigentes dejando claro que prefiere al partido "más cerca de Podemos que del PP y Ciudadanos". Negó, en todo caso, que Castilla-La Mancha sea "el laboratorio" en el que experimentar la colaboración entre el PSOE y Podemos, aunque reconoció que su objetivo es gobernar en España llegando a acuerdos con otros sobre la base de un programa político que beneficie a las mayorías sociales.