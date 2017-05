IGLESIAS LAMENTA QUE EL PSOE LE RESPONDA CON "INSULTOS" Y "HOSTILIDAD" A LA PROPUESTA DE MOCIÓN

Etiquetas

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este miércoles que “no es sensato” recibir de la Gestora del PSOE “insultos” y que los socialistas “respondan con tanta hostilidad” a la propuesta de presentar en el Congreso de los Diputados una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.Iglesias respondió de esta manera en declaraciones en los pasillos del Congreso a la carta que le ha enviado el presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, en la que declara “inútil” esta moción. El secretario general de Podemos no consideró “sensato” que el PSOE “responda con tanta hostilidad” y lamentó recibir “insultos” de los socialistas, que el 21 de mayo elegirán a su nuevo secretario general. Precisamente Iglesias insistió en que la propuesta para presentar esta moción en la Cámara Baja no tiene nada que ver con la vida interna de otras formaciones, sino que más bien es para que cada uno se ‘retrate’ el día de la votación de esta moción, que Podemos quiere presentar aunque sea en solitario. También restó importancia al hecho de que hayan organizado una manifestación en apoyo a esta moción para el 20 de mayo, un día antes de la celebración de las primarias socialistas. REUNIÓN CON BILDUIglesias sigue su curso y está organizando una serie de encuentros con miembros de la sociedad civil y con otros partidos, con el fin de recabar apoyos a su propuesta de moción. Este miércoles se reunió con EH Bildu, en concreto con los diputados Marian Beitialarrangoitia y Oskar Matute. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Beitialarrangoitia manifestó que desde su formación harán “todo lo que esté en su mano para que el PP deje de gobernar en el Estado español y tome diariamente decisiones en contra de los intereses de la ciudadanía vasca”. Recalcó que apoyarán una moción siempre y cuando se hable de una alternativa al actual Ejecutivo que además “respete los derechos sociales y políticos de la ciudadanía vasca”. No obstante, dijo que todavía queda camino por recorrer con esta propuesta y tendrán que ver en qué términos se materializa. A esta reunión con Bildu acudieron Pablo Iglesias, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, y el portavoz de En Marea, Antón Gómez Reino.