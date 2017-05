IGLESIAS, A SÁNCHEZ: “NO SE PUEDE DECIR QUE DIMITA RAJOY Y QUE UNA MOCIÓN NO VALE PARA NADA”

Etiquetas

- Anuncia que hoy se reunirá en el Congreso con algunos partidos, aunque no especifica cuáles. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dijo este miércoles al ex secretario general del PSOE y aspirante a la Secretaría General de este partido, Pedro Sánchez, que “no se puede decir que tiene que dimitir Rajoy y luego decir que una moción (de censura) no vale para nada”.Así se expresó el líder morado en una entrevista en ‘Carne cruda’, de eldiario.es, donde insistió en que “si el PSOE rectifica” y apoya la moción de censura contra Mariano Rajoy que anunció la pasada semana, el candidato “no va a ser un problema”, porque “esto no va de caras”. Evitó por tanto pronunciarse sobre si él se postularía como candidato alternativo y defendió que la moción de censura la presentarán este mismo mes de mayo, aunque sea en solitario sin el apoyo de otras formaciones. “La moción la hacemos para defender la dignidad de España” y “la sociedad nos apoya”, dijo.Preguntado por si esta moción se presenta para forzar un posicionamiento del PSOE, cuando las primarias están a la vuelta de la esquina (21 de mayo), Iglesias aseguró que esta iniciativa va más allá de los partidos. Con todo, dijo a Pedro Sánchez que “no se puede decir que tiene que dimitir Rajoy y luego decir que una moción no vale para nada”. La moción, recalcó, sirve para “revelar que hay alguien que sí se atreve a presentar un programa alternativo” y además insistió en que este mecanismo “no puede ser un todo hecho”, sino que la moción “hay que construirla” con el resto de fuerzas parlamentarias. Iglesias anunció que este miércoles tiene intención de reunirse en el Congreso con algunas formaciones políticas para tratar esta cuestión, aunque desde la formación morada explicaron que la agenda en la Cámara Baja no ofrece hoy muchos huecos para estos encuentros, dado que el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tendrá lugar desde las 12.00 horas.