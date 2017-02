EL PP CREE QUE PODEMOS ES INCAPAZ DE HACER UN PROYECTO POLÍTICO, PORQUE SUS DIRIGENTES ESTÁN “A BOFETADA LIMPIA”

Etiquetas

El portavoz del PP en la Cámara Baja, Rafael Hernando, dijo este jueves que en el XVIII Congreso Nacional del partido se actualizará el “proyecto político” de esta formación pensando “en los problemas reales” de la ciudadanía, frente a la Asamblea de Podemos, en la que, a su juicio, “es muy difícil que sean capaces de hacer un proyecto” cuando sus dirigentes están “a bofetada limpia”.Así lo expresó en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, a un día de que comience en la Caja Mágica de Madrid el cónclave nacional en el que Mariano Rajoy será el único candidato y el partido se rearmará ideológicamente. “Lo importante del Congreso es que vamos a actualizar nuestro proyecto político pensando en el conjunto de los ciudadanos y en los problemas reales de la gente y en un momento muy importante, porque hay quien se ha empeñado en intentar contrastar su modelo político con el del PP, y ya les ven cómo andan, a bofetada limpia”, dijo sobre las discrepancias públicas entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón en Podemos.A este respecto, opinó que los dirigentes de Podemos, que este fin de semana celebra también su Asamblea Ciudadana, no están siguiendo el “camino correcto”. “Aquellos que no se entienden entre ellos es muy difícil que finalmente sean capaces de entender a los ciudadanos españoles para hacer un proyecto político y resolver sus problemas”, criticó.Por último, sobre el consenso al que ha llegado la dirección nacional con los enmendantes que pedían que se clarificara que el ave del logo del partido es charrán, broméo con que a él siempre le pareció un “albatro”. “Ahora parece que tenemos otra peculiaridad de pájara, pero bueno, lo importante no es esto”, zanjó.