RIVERA CREE QUE “TODOS LOS INDICIOS” LLEVAN A PENSAR QUE EL DINERO DE BÁRCENAS PROCEDE DE “MORDIDAS”

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que “todos los indicios” llevan a pensar que el dinero acumulado por el extesorero del PP Luis Bárcenas procedía de “mordidas” a cambio de obra pública, y reiteró por ello la necesidad de emprender una investigación parlamentaria que depure responsabilidades políticas.En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, Rivera alertó de que las declaraciones de Bárcenas ante el juez no pueder ser validadas sin la reserva de su derecho de defensa y la posibilidad de que esté mintiendo. Sin embargo, cree que “todos los indicios” apuntan a una ‘caja B’ que pone “en jaque” la forma en la que se ha financiado el partido que gobierna. Rivera destacó además que casos similares han sido investigados en el PSOE y en Convergència, por lo que concluyó que la financiación ilegal es “un modelo habitual de algunos partidos hasta la fecha” que debe ser investigado “sin aspavientos ni sensacionalismo pero con rigor”. En ese sentido, reconoció que cuenta con los 137 escaños del PP para aprobar la creación de esa comisión, ya que el compromiso está incluido en el acuerdo de investidura. Ciudadanos, añadió, tramitará esa iniciativa en febrero, cuando comience el periodo ordinario de sesiones. Además, recordó que el PSOE también la ha pedido y “supongo que Podemos no querrá impedirla”, por lo que no habrá problemas para ponerla en marcha. Rivera precisó que no se trata de “perseguir a nadie”, sino de depurar responsabilidades políticas y definir los mecanismos para acabar con esas prácticas, y reclamó “rigor” en la investigación porque de esa forma será “más difícil que el PP se haga la víctima”.