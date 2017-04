CANAL. EL PP SE DECLARA “INQUIETO” POR LA DETENCIÓN DE GONZÁLEZ, PERO REMARCA SU COMPROMISO “RADICAL” CONTRA LA CORRUPCIÓN

Etiquetas

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, aseguró este jueves que la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es un asunto “doloroso, complejo y que inquieta” a los suyos, pero subrayó que su partido tiene en este momento un compromiso “radical” contra la corrupción que se dé en sus filas.Así se pronunció en una entrevista en Rne recogida por Servimedia , al comentar la detención de González ayer por agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por su presunta participación en una trama de desvío de fondos en el Canal de Isabel II.“La Justicia es independiente. Puede tardar más o menos, pero al final llega”, sentenció Maíllo, para quien esta detención es también la demostración de que el PP “está luchando” contra la corrupción “venga de donde venga”, ya que fue Cristina Cifuentes quien denunció lo del Canal de Isabel II.Explicó que dentro de lo “doloroso y complejo” que es este asunto, su partido está “comprometido de manera radical y absoluta en la lucha contra la corrupción, esté donde esté, aunque esté incluso en gente del propio partido”. Aún así, reconoció que este caso “inquieta” al PP, “al igual que a la propia sociedad”.El ‘número 3’ de Mariano Rajoy en Génova destacó que el hecho de que González haya sido detenido en una situación “tan complicada y compleja” no aventura un buen resultado, pero puntualizó que “hay que ver en qué deriva este asunto” finalmente. “Hoy por hoy, ya no es del PP”, indicó.Además, dijo no haber hablado recientemente con la portavoz del PP en Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, que declarará hoy ante el juez. Señaló que ella ya asumió su “responsabilidad” al abandonar la Presidencia del partido en la Comunidad de Madrid y que, a partir de ahí, “la reflexión que quiera hacer a título personal o político la tendrá que hacer ella”.