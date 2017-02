MONTERO SUBRAYA QUE LOS INSCRITOS DECIDIRÁN “QUÉ PROYECTO” Y “QUÉ LIDERAZGO” QUIEREN PARA PODEMOS

Etiquetas

- "Se puede debatir sin convertir esto en un espectáculo que acabe en división", afirma. La jefa de gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, subrayó este viernes que a partir de mañana los inscritos en la formación morada podrán decidir “qué proyecto” y “qué liderazgo” quieren para el partido, dado que tanto el líder de la organización, Pablo Iglesias, como el responsable Político, Íñigo Errejón, confrontarán sus modelos en ‘Vistalegre II’.En declaraciones en el Congreso de los Diputados, Montero apuntó, sobre la posibilidad de que Iglesias deje la Secretaría General si no ganan sus tesis, que en Podemos “nunca nos hemos agarrado a los puestos y a los cargos” y aseguró que están en política “de paso, para cumplir tareas, mientras eso sea útil a la militancia y al proyecto”. Sobre la posibilidad de que Errejón vea refrendado su proyecto en la Asamblea Ciudadana, que se celebrará el 11 y el 12 de febrero, Iglesias, afirmó Montero, pensaría: “Tengo mi proyecto, tengo mi equipo y tengo un liderazgo; si la militancia lo apoya lo desempeñaré de la mejor manera que pueda, y si prefiere otro proyecto, otro equipo y otro liderazgo, tendré que dejar paso a ese liderazgo; y en este caso si ganase Íñigo, pudiese asumir el liderazgo de la organización, porque así lo haya querido la militancia”. Lo importante, continuó, “es que sea la gente la que decida”, pero habrá que ser “coherentes” e Iglesias no seguiría al frente de un proyecto en el que no comparte las tesis ganadoras.La militancia de Podemos podrá elegir a partir de este sábado, 4 de febrero, “qué proyecto y qué liderazgo quieren para Podemos”, añadió.INTENSIDAD Y PASIÓN EN EL DEBATE Asimismo, dijo que es bueno que exista “intensidad” y “pasión” en el debate interno abierto en el partido, después de que esta semana Iglesias y Errejón escenificaran desde sus escaños en el Congreso sus diferencias. El debate significa, según Montero, “que no nos hemos convertido en robots o en políticos tradicionales”. “Está bien que seamos capaces de debatir sintiendo lo que nos creemos. Eso sí, podemos debatir sin convertir esto en un espectáculo, sin que eso signifique división o que está en riesgo el proyecto de Podemos. A día de hoy, vamos a ser capaces de dar un debate que tiene que terminar el día 12 para elegir qué rumbo queremos para Podemos y qué liderazgo queremos para Podemos", continuó."Eso no va a significar nada malo y saldremos fuertes y unidos para cumplir el objetivo político que tenemos, que es ganar al PP”, argumentó la también portavoz adjunta de Unidos Podemos en la Cámara Baja.