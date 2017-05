EL PSOE VE “INÚTIL” LA MOCIÓN DE CENSURA DE PODEMOS E “INCAPAZ DE PROVOCAR NADA BUENO”

Etiquetas

El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE y responsable de Organización, Mario Jiménez, consideró este lunes que la moción de censura de Podemos “es una medida inútil que solo ha conseguido desviar la atención sobre la presión al Partido Popular para que diera respuestas a lo que está ocurriendo” dentro del partido y es una medida “incapaz de provocar nada bueno”.Así se expresó ante los periodistas antes de participar en la manifestación con motivo del Primero de Mayo en Sevilla."Nosotros creemos que hay que trabajar de otra manera” tal y como demuestra el trabajo del PSOE en el Parlamento con la enmienda a la totalidad de los PGE y el llamamiento a la unidad para derogar la reforma laboral, expresó el dirigente socialista según recoge un comunicado del PSOE.En este sentido, con motivo del Día Internacional del Trabajo, Jiménez enfatizó que “hay que pelear fuerte contra las políticas del Partido Popular que solo han traído precariedad a los trabajadores”.El portavoz de la Gestora hizo un llamamiento a “todas las fuerzas políticas para derogar la reforma laboral del Partido Popular" y hacer "una oposición completa al proyecto de PGE que ha presentado el PP porque solo va a traer empobrecimiento al país y un empobrecimiento de las condiciones laborales y de las condiciones de los pensionistas”.Jiménez apostó por “marcar una estrategia compartida” con el conjunto de partidos “para promover la derogación completa de la reforma laboral” del PP, que ha puesto “en peligro” la estabilidad laboral y que solo ha generado “más precariedad y más daño” a los derechos de los trabajadores”.Además de derogar la reforma laboral, señaló que el PSOE no quiere estos PGE “porque no contemplan ninguna medida que combata la precariedad y el empobrecimiento”. “Al contrario, empobrecen más a la clase trabajadora”, ha reiterado. Los Presupuestos del PP, dijo, “no contemplan planes de empleo, no resuelven los problemas de la Seguridad Social ni del Fondo de Pensiones y empobrecen a los funcionarios”.