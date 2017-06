ISTÚRIZ ADMITE QUE PARA EL PP "ES DIFÍCIL" VER A CASCOS DECLARAR EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Etiquetas

El secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López-Istúriz, admitió este lunes que "es difícil" para los militantes de esta formación ver al ex secretario general Francisco Álvarez Cascos declarando en la Audiencia Nacional por el 'caso Gürtel'.En una entrevista a Servimedia, López-Istúriz se refirió con estas palabras a la comparecencia en calidad de testigo de Cascos en el juicio sobre la supuesta trama corrupta. Mañana está previsto que declaren los ex secretarios generales del PP Javier Arenas y Ángel Acebes, así como los exvicesecretarios populares Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato.López-Istúriz reconoció que no es fácil ver declarar ante un tribunal a "gente que conoces y que has conocido a lo largo de tu actividad política". "Creo que para todos los militantes del PP es difícil saber que hay en estos momentos esta situación", apostilló.No obstante, subrayó que ninguno de ellos está imputado en el juicio y que declaran como testigos a solicitud de la defensa del extorero del PP Luis Bárcenas. Por eso, recomendó esperar a "ver cómo esas declaraciones se van produciendo y cuáles son sus resultados".López-Istúriz expresó su "esperanza y creencia en que no va a pasar de eso y que no va a haber nada más" que su declaración de esta semana en la Audiencia Nacional.El eurodiputado del PP y secretario general del Partido Popular Europeo declaró que "la corrupción es un fenómeno desgraciadamente que no es nuevo" y cuya erradicación se ha convertido en "una de las grandes exigencias a nivel europeo junto al terrorismo"."La corrupción es un fenómeno a erradicar y ha sido una de las principales excusas para la aparición de partidos populistas. Hay que trabajar para que no haya más oportunidad para estos partidos populistas y parte de eso es una lucha feroz contra la corrupción", dijo.Por último, López-Istúriz explicó que el PPE acordó en su último congreso la elaboración de un Código Ético con líneas de actuación para evitar casos de corrupción y que espera ver la luz y ser aprobado en el próximo cónclave interno.