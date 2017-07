IU muestra su sorpresa por la posible entrada de Podemos en el Gobierno de C-LM y cree que es una "estrategia" de Page

Etiquetas

IU Castilla-La Mancha ha mostrado su sorpresa ante el anuncio de ofrecimiento por parte del Gobierno regional a Podemos de que entre en el Ejecutivo de la comunidad autónoma, ya que tan solo hace dos días para el presidente regional, Emiliano García-Page, el partido morado era "poco fiable, un partido populista y poco responsable y un partido que no había aprobado los presupuestos regionales después de haberles engañado".

"La impresión es que esto es una estrategia por la que García-Page se aferra al cargo institucional sin que le preocupe su incoherencia política", ha declarado el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, a lo que ha añadido que el presidente regional "ha preferido optar por incluir en su Gobierno a una formación, de la cual se ha hartado de decir por todos los rincones de la región que no era de fiar, que darle la palabra al pueblo convocando elecciones".

Y es que IU ya ha señalado que esperan poder conocer el nuevo borrador de presupuestos regionales para Castilla-La Mancha para poder valorarlos y conocer los avances con respecto al anterior borrador. Un borrador de presupuestos en el que volverán a poner la atención y el énfasis que han venido demostrado hasta ahora para exigir que tengan "un claro carácter social".

Igualmente, Izquierda Unida no ha dejado pasar la oportunidad para valorar el hecho de que se vaya a auditar la deuda o no. Un hecho que la formación de izquierdas considera "imprescindible" para conocer si se trata de deuda legítima y hay que pagarla, o de deuda ilegítima que no se debe pagar.

Asimismo, en el caso de que Podemos acabe entrando en el Gobierno de Castilla-La Mancha después de haber realizado la consulta, IU examinará las actuaciones del nuevo Ejecutivo "una a una", haciendo como hasta ahora las correspondientes valoraciones y críticas, y en su caso, las propuestas que crean necesarias.

IU ha aprovechado para preguntar a la Junta si ahora va a reunir a las más de 200 entidades con las que se ha entrevistado en los últimos meses para explicarles por qué ha cambiado de opinión y que el que quizás sea su nuevo socio de gobierno "ahora sí es válido".

En todo caso, la federación de izquierdas ha expresado su intención de mostrar la debida prudencia y respeto ante acontecimientos que dependen de otros actores, manteniendo el discurso propio que les ha caracterizado: "Coherencia y alternativa política en beneficio de la mayoría social de nuestra región".