IU pide modificar el contrato de los espacios vecinales de Parque Estoril y Parqueflores para que prospere

González Rojas insta al gobierno local a "hacer las cosas bien" y a llevar de nuevo a la Gerencia de Urbanismo este contrato

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Daniel González Rojas, se ha reunido con las asociaciones de vecinos de Parque Estoril y Parqueflores para analizar la situación de los equipamientos sociales prefabricados previstos en sus barrios, a raíz del traspiés que estas iniciativas sufrieron en el último consejo de la Gerencia de Urbanismo, donde los grupos de oposición tumbaron la adjudicación de tales instalaciones debido a la "falta de transparencia e información" que, según IU, arrastraba la propuesta presentada por el gobierno de Juan Espadas (PSOE).

En estos encuentros, González Rojas ha reiterado el apoyo de su formación política a dichos proyectos, que "responden a reivindicaciones históricas vecinales" y por los que IU, según ha indicado, lleva años interesándose y reclamando su puesta en marcha. "Lo que ocurre es que el PSOE ha venido gestionando este asunto de muy mala manera y ahora tenemos que esforzarnos entre todos para desatascarlo", ha aseverado.

Al hilo de esto, Rojas ha instado al gobierno local a "hacer las cosas bien" y a llevar de nuevo y cuanto antes a la Gerencia de Urbanismo este contrato, valorado en 900.000 euros, garantizando "unos mínimos de transparencia y concreción", algo que a su juicio no ocurrió en el último consejo y que motivó la abstención de IU en la votación.

De este modo, Izquierda Unida apuesta por incluir una serie de modificaciones en el pliego de prescripciones técnicas y económicas, con el fin de disipar las "dudas" que actualmente puedan existir y de justificar exhaustivamente la construcción de estos espacios.

"Queremos que en el documento se especifique cuál ha sido el proceso de participación emprendido para tomar la decisión de instalar esos módulos prefabricados, qué reivindicaciones hay detrás, qué consensos, con qué asociaciones, etc". Para Rojas, "esta cuestión no es baladí", pues "no podemos dejar el tema al albur de si el grupo municipal de turno conoce o no estas peticiones vecinales".

De otro lado, IU estima que en el pliego ha de recogerse la ubicación exacta de dichas infraestructuras (en el actual sólo se dice genéricamente que se situarán en zonas verdes de los distritos) y garantizarse que éstas serán abiertas al conjunto del barrio y que en ellas se primará una gestión participada. Asimismo, considera conveniente que en el documento se justifique la no existencia de espacios públicos en el territorio y quede claro, por tanto, "la imposibilidad de rehabilitar equipamientos sin uso antes que afrontar la construcción de otros nuevos".

Rojas espera que el gobierno de Espadas sea sensible a los cambios que su fuerza política propone. Igualmente, se muestra convencido de que, con la concreción de estos aspectos, se resolverán las dudas expuestas por algunos grupos de la oposición y estos proyectos podrán salir adelante "sin problemas" en la Gerencia de Urbanismo.

Finalmente, González Rojas ha asegurado no entender el rechazo de Ciudadanos a estos espacios vecinales. "Nos parece muy sorprendente que el portavoz, Javier Millán, se lleve ahora las manos a la cabeza con la instalación de estos equipamientos cuando estaban recogidos, negro sobre blanco, en el presupuesto que este partido apoyó", ha señalado al respecto. "Una vez más, nos da la sensación de que C's sólo buscaba una foto y una firma pero que, en el fondo, no se había estudiado las cuentas a las que votaba a favor", ha sentenciado.