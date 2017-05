IULV-CA critica que Susana Díaz ahora "quiere aparentar que le importa Andalucía tras el resultado de las primarias"

Etiquetas

IULV-CA ha criticado este miércoles que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al pedir comparecer en el Parlamento en el próximo Pleno, que se celebrará los días 7 y 8 de junio, para abordar la situación de la comunidad autónoma, lo que quiere es "aparentar que le importa Andalucía tras el resultado de las primarias" del PSOE.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa la portavoz adjunta de IULV-CA en el Parlamento, Elena Cortés, quien le ha reclamado que en esa comparecencia tenga capacidad de autocrítica "por el abandono al que ha sometido a Andalucía".

De la misma manera, la coalición de izquierdas espera que haga también autocrítica "por el bajo nivel de su Gobierno", además de que haya rendición de cuentas en cuanto a las resoluciones generales aprobadas en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad, de manera que explique cómo se están ejecutando las resoluciones de competencia del Gobierno andaluz.

No obstante, Cortés ha expresado que temen que Susana Díaz "siga sin reconocer la dura realidad de las condiciones de las clases trabajadoras de Andalucía" y que continúe "trasladando un espejismo de la realidad de los andaluces".

Además, como ha advertido, si la presidenta se compromete a ejecutar lo abordado con Ciudadanos, "esperamos más políticas de derechas que no van a resolver los problemas de las clases populares de Andalucía".

Así las cosas, la dirigente de IULV-CA ha señalado que el Ejecutivo andaluz "es un gobierno absolutamente vacío, lo llamamos los martes al sol, gobierno del rigor mortis, porque no tiene pulso", toda vez que ha manifestado que los acuerdos del Consejo de Gobierno "no han servido para mejorar la situación de Andalucía con familias en riesgos de pobreza y exclusión social, no se cambia el modelo productivo ni se avanza en políticas de igualdad a pesar de que a Susana Díaz se le llena la boca hablando de igualdad".

A juicio de la coalición de izquierdas, la presidenta andaluza "ha vendido humo, lo hemos constatado aquí y también lo han constatado dentro de su partido". "Y si sigue en esta tónica seguirá vendiendo humo y lo más preocupante es que siga con políticas de derechas por el pacto que tiene con Cs", ha zanjado Elena Cortés.