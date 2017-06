IULV-CA considera "un acto de deshonestidad política" la designación de Valderas, al que pide que rechace el cargo

Etiquetas

La Comisión Colegiada de la Dirección de IULV-CA, reunida este lunes de forma ordinaria, ha considerado "un acto de deshonestidad política" y "una trampa a nuestra organización" la iniciativa de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de proponer al Parlamento de Andalucía una modificación de la Ley de Memoria Democrática para que se cree, a través de ésta, un Comisionado encargado del desarrollo de la norma, proponiendo para este cargo de nueva creación a Diego Valderas.

En una nota, la Dirección Colegiada de IU Andalucía pide a Valderas que rechace la propuesta realizada por la presidenta andaluza y que no asuma, en ningún caso, un cargo de responsabilidad política "que no sea propuesto por nuestra organización y que se ha hecho a espaldas de la misma".

La Comisión Colegiada de la federación de izquierdas ha considerado que "no hay interés en desarrollar la Ley de Memoria Democrática". "Si lo hubiera, Susana Díaz debería abordar la dotación presupuestaria y el desarrollo normativo de la misma y no anunciar un supuesto responsable de un órgano que no contempla la propia ley", precisa.

Para IU, "poner el foco en una persona que ha tenido relevancia en nuestra organización es un acto de mala fe y de intento desesperado por barnizarse, a costa de la memoria democrática y de nuestros muertos en las cunetas, ante su apoyo al gobierno de Rajoy y el PP y su gobierno con Ciudadanos".

La "falta de honestidad" de la presidenta de la Junta de Andalucía "no es nueva para nosotros: ya lo vivimos con la ruptura del Gobierno andaluz en la anterior legislatura. Tampoco es nuevo que Susana Díaz pretenda meter sus sucias manos en nuestra organización, pero sí lo es la actitud de nuestro ex coordinador general, que como miembro de los órganos de dirección de IU Andalucía e IU Federal no puede actuar al margen de nuestra organización".