Iglesias quiere a Errejón "pase lo que pase" en un "nivel de responsabilidad equivalente al que tiene ahora"

El líder de Podemos aclara, sin embargo, que eso dependerá del Consejo Ciudadano que salga de Vistalegre II

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este domingo que quiere al actual secretario Político de su formación, Íñigo Errejón, en un "nivel de responsabilidad equivalente al que tiene ahora" tras la celebración de la Asamblea Estatal Ciudadana de Vistalegre II del próximo febrero "pase lo que pase" en esta cita.

"Lo digo de forma clarísima", ha apostillado durante una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, aunque ha precisado que la responsabilidad futura de Errejón dentro del partido "dependerá del Consejo Ciudadano" que salga de Vistalegre II. "Pero si de mi dependiera, yo no tengo dudas", ha recalcado.

Del mismo modo, Iglesias ha afirmado que en el caso de que se impongan las tesis de Errejón en la Asamblea Estatal Ciudadana, que se celebrará los días 10, 11 y 12 de febrero en Madrid, el actual 'número dos' del partido sería "de facto" el "líder la organización".

Ante ese escenario, Iglesias ha anunciado que se pondrá "a las órdenes" de una hipotética dirección del partido afín a Errejón y continuará "de una manera más discreta", aunque ha insistido en que por "coherencia" no liderará Podemos si los documentos organizativos de 'Recuperar la ilusión', nombre con el que la corriente 'errejonista' ha presentado sus propuestas para Vistalegre II, sean las más votadas por los inscritos.

Propuestas que el actual secretario general de Podemos ha calificado como "más conservadoras" para distanciarlas de las de su equipo, señalando además que los integrantes de la corriente afín a Errejón se habrían planteado apoyar un gobierno de PSOE y Ciudadanos, algo que Iglesias rechazó el año pasado.

Además, preguntado por la posibilidad de que desde el sector 'errejonista' se hubiera trabajado en secreto para derrocarle, Iglesias no ha querido negar esta posibilidad, esquivando una respuesta rotunda. "No puedo ser más cristalino", se ha limitado a precisar tras repetir en varias ocasiones que no señalaría a nadie dentro del partido. "No saldrá de mi boca ninguna acusación a un compañero", ha dicho.