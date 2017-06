Iglesias invita al PNV a alejarse del PP y buscar un acuerdo que permita echar a Rajoy antes de Navidad

Etiquetas

Esteban insiste en que de momento no se fían, pero no cierra la puerta a un pacto futuro

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha aprovechado su debate con el PNV en el marco de la moción de censura contra Mariano Rajoy para intentar convencer a los nacionalistas vascos de que se alejen de los 'populares', con los que acaban de pactar los Presupuestos, y se acerquen al partido morado con el objetivo de poder conformar una mayoría alternativa que permita "echar" al presidente del Gobierno de La Moncloa "más pronto que tarde", incluso, si es posible antes de Navidad.

Así, Iglesias se ha afanado en hacer ver al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que, aunque pueda creer lo contrario, el País Vasco no va a ser ajeno a la deriva a la que el PP está llevando al país, "poniendo en peligro el sistema democrático". "Aunque crean que todo funciona correctamente, no es así y el País Vasco no se va a salvar de eso", ha avisado.

En este contexto, ha pedido a los nacionalistas que no "quiten hierro" a la corrupción del PP y que "no den aire" al partido de Rajoy sellando pactos con él, porque también trabajan "para el mal del País Vasco" y "lo peor que le puede ocurrir" a Euskadi es que "estos señores sigan teniendo poder en las instituciones españolas".

IGUAL SE TIENEN QUE ARREPENTIR

Incluso, ha llegado a avisarles de que puede llegar un momento en que se tengan que "arrepentir" de haber "alimentado a un partido de corruptos que hace mucho mal a las instituciones" y que "amenaza también" a la sociedad vasca.

Tras avisar de que su "pragmatismo" de "coyuntura" puede ser "irresponsable", el candidato ha recordado a Esteban que el PP es "una fuerza marginal" en Euskadi que nunca va a ser "leal" a los nacionalistas.

Después de todas estas advertencias, Iglesias ha lamentado no haber podido formar Gobierno después de las elecciones de diciembre de 2015 con el PSOE y el apoyo del PNV y ha hecho autocrítica por el "tono demasiado vehemente" que, ha reconocido, usaron en Podemos en aquella etapa.

"Hemos hecho cosas mal, pero tenemos que ponernos de acuerdo para sacar al PP de las instituciones. Ustedes comparten el diagnóstico y saben que esto no se puede hacer con Ciudadanos", le ha dicho a Esteban, al que ha pedido que reflexione porque, aunque esta moción de censura no vaya a servir para "sacarles a la primera" sí puede sentar las bases para hacerlo más adelante.

En este contexto, ha asumido que el PSOE, al tener más diputados que Unidos Podemos, tendrá que "liderar" esa alternativa, pero ha insistido en que le gustaría contar con el PNV para esa operación, junto con ERC y Compromís.

ESTAMOS LA MAR DE TRANQUILOS

Esteban ha replicado reivindicando su pacto presupuestario con el Gobierno pero haciendo hincapié en que no tiene un acuerdo más amplio con Rajoy. "Estamos la mar de tranquilos, lo hemos hecho bien, no hemos perjudicado a nadie y hemos beneficiado a Euskadi", ha resumido, añadiendo que, en cualquier caso, serán los electores los que tengan que juzgar su actuación.

"Pero parece que tocamos más tierra que usted, porque en las últimas elecciones les triplicamos", le ha soltado en referencia las últimas autonómicas.

El portavoz del PNV ha insistido en que con la moción de Iglesias "no se van a depurar los problemas de corrupción", igual que, de no haber sacado los Presupuestos, el Gobierno no hubiera caído, sino que habría seguido gobernando con las cuentas prorrogadas.

"No tenemos ningún pacto con el PP, si no, no habría otro remedio que votarle que 'no' y nos vamos a abstener, pero sus comportamientos no se compadecen con sus acciones. No sé en el futuro, pero, hoy por hoy, no nos fiamos", ha confesado Esteban.

En otro momento de su intervención, el portavoz nacionalista ha elogiado a Iglesias por ser el líder de un partido nacional que habla "más claro" sobre la plurinacionalidad, pero le ha reprochado que en algunas de sus propuestas legislativas tengan un tinte centralista.