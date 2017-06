Iglesias cree que las mociones de censura sirven para señalar "las vergüenzas del PP": "Se define por robar y mentir"

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido este jueves que las mociones de censura contra el PP que han impulsado en la Asamblea de Madrid y el Congreso de los Diputados sirven para señalar "públicamente las vergüenzas" del PP y ha considerado que en el debate de este jueves se están retratando "como una fuerza política autoritaria de extrema derecha del pasado, que se define con dos palabras robar y mentir".

Iglesias se ha referido a las formas del debate, que ha sido bronco en cuanto a cuestiones reglamentarias por la toma de palabra del Gobierno de Cifuentes, y ha criticado el "espectáculo" que han visto por parte de la presidenta de la Cámara, Paloma Adrados, "forzando el Reglamento" para "hacer trampas para que el PP pueda intervenir más veces que las que corresponde". "Es verdaderamente escandaloso lo que estamos asistiendo aquí", ha sostenido.

En su opinión, "el PP se está retratando y revelan claramente por qué es necesario sacarle de las instituciones". "No solamente es un partido que revela un estilo de extrema derecha y autoritario, que parece que se cree que la Asamblea de Madrid es suya y que puede forzar y manipular el Reglamento", sino que "está demostrando que son dos palabras las que definen al PP en la Comunidad de Madrid y en España: una es robar y la otra es mentir", ha sostenido.

El líder de la formación morada ha continuado criticando al PP señalando que están en las instituciones "para tratar de defenderse, no para gobernar". "Están en las instituciones para defender a delincuentes y corruptos y para mentir", ha recalcado.

Además, ha considerado que "los nervios y el estilo autoritario y de extrema derecha señalan claramente la importancia de esta moción de censura y la de la semana que viene porque hace falta hacer frente a un partido que es más una organización dedicada a delinquir y proteger a delincuentes que una formación política normal".

Y es que ha defendido que "lo del PP no es normal". "No es normal la manipulación del Reglamento, no es normal los casos de corrupción que tocan a la presidenta de la Comunidad y del presidente del Gobierno, no es normal la utilización de la presidenta de la Cámara legislatura para hacer trampas", ha insistido Iglesias, quien ha considerado que "hoy se ha revelado que el PP representa el pasado de mentira y de corrupción y que hace falta construir un futuro todos juntos".

EL PP "REGALA CIRCO"

Preguntado por si centrarse en las formas no hace que esto se convierta en un circo, ha destacado que el PP "lleva regalando un circo todas las mañanas". "El circo de un expresidente en la cárcel y de una grabación de la Guardia Civil en la que se escucha a dos expresidentes" diciendo que el exfiscal anticorrupción, Manuel Moix, es "cojonudo", ha indicado en primer lugar.

"El circo de Moix con una cuenta en un paraíso fiscal y de un presidente del Gobierno que dice que no va a la Audiencia Nacional porque es muy peligroso y muy caro y a la final de la Copa de Europa sí va porque eso no es peligroso ni costoso", ha continuado el líder de la formación morada.

Por eso, ha defendido que hay que sacar al PP de las instituciones porque "están manchando el nombre de España" y "están humillando la dignidad de las instituciones". A su juicio, puede que los populares "tengan mucho poder", pero ha advertido de que Podemos, con sus "defectos y errores", van a "plantar cara a esta organización que más parece una organización criminal que un partido".

PODEMOS ESTÁ "HACIENDO O CORRECTO"

Así, ha defendido que están "haciendo lo correcto", porque el PP "tiene capacidad para comprar y presionar a muchos" como, en su opinión, compraron a los exdiputados socialistas Eduardo Tamayo y Teresa Saéz, en el conocido como 'tamayazo'; forzaron que Cs "mintiera y rompiera su palabra" de que "nunca iba a investir al PP" o forzaron al PSOE a facilitar una investidura.

"Hoy estamos demostrando, y la semana que viene volveremos a demostrar, que no tenemos miedo y que vamos a estar enfrente", ha lanzado el líder de Podemos, quien ha dicho que harán "algunas cosas mal a veces", pero no roban, no mienten y están enfrente del PP, que, a su juicio, es "la mayor amenaza a la democracia española".

Por último, se ha referido al discurso de la portavoz de Podemos y en esta sesión candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, afirmando que ha sido "excelente, solvente" y que "ha demostrado que en estos momentos "es la mejor persona para presidir la Comunidad de Madrid".

En su opinión, "ha sido un ejemplo de dignidad, solvencia y preparación frente a la incapacidad del PP de decir nada del futuro de la Comunidad y de España".