Iglesias pide "más modestia" a Errejón por asegurar que su lista podría ganar a Rajoy

Ve "escandaloso" el juicio por el 9N y reclama un referéndum legal y válido

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este jueves "más modestia" al secretario Político, Íñigo Errejón, después de que haya asegurado que si sus propuestas resultan derrotadas en el Congreso de Vistalegre II, será más difícil "sacar" de la Moncloa al presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy.

"En política es muy recomendable la modestia", ha alertado Iglesias en una entrevista en 8TV recogida por Europa Press, en la que ha dicho que no le gusta que haya compañeros en el partido que digan que sólo si están ellos se podrán ganar las elecciones.

Iglesias también ha lamentado que Errejón haya asegurado que nadie ha dedicado más tiempo que él a hacer presidente a Iglesias: "Es importante dejar los egos a un lado. Hay mucha gente que se ha dejado muchísimas horas, que no sale en la televisión, no le hacen entrevistas y no tiene una página web propia".

Ha defendido que todos los compañeros merecen el mismo respeto: "No tiene cabida el adanismo, donde parece que hay camisas nuevas y camisas viejas de Podemos", y ha expresado que el partido debe ser como una orquesta en la que cada vez se vean más portavoces y caras femeninas.

Además, ha admitido que en el futuro, el partido debería discutir sus asuntos internos lejos del foco mediático, y ha subrayado que la madurez de Podemos debería demostrarse en Vistalegre: "La transparencia es indispensable, pero el pudor es una actitud republicana".

JUICIO POR EL 9N

Preguntado sobre su visión sobre el juicio por el 9N, Iglesias ha considerado "escandaloso" que a alguien se le pueda juzgar por poner urnas cuando en España hay unos enormes niveles de impunidad frente a la corrupción, venga de CDC o del PP, en sus palabras.

"En Cataluña tiene que haber un referéndum para que los catalanes decidan su futuro", ha insistido, y ha asegurado que es de sentido común y por respeto a la democracia, por lo que ha pedido trabajar por un referéndum legal y que tenga validez jurídica.