Inés Arrimadas apuesta por "construir una alternativa" a Puigdemont y celebrar elecciones en Cataluña

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos (Cs) y presidenta del Grupo Parlamentario de la formación naranja en el Parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas, ha apostado este martes por "construir una alternativa" al Gobierno autonómico de Carles Puigdemont y celebrar elecciones en la región vecina.

Tras participar en el Foro de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), en Zaragoza, que ha moderado el delegado de Antena 3 Televisión en Aragón, Daniel Pérez, Inés Arrimadas ha dicho que no ve solo futuro desde ahora hasta el 1 de octubre, fecha en la que la Generalitat quiere celebrar un referéndum de independencia, "sino después", mostrándose convencida de que "esto acabará en urnas", en elecciones autonómicas, deseando "recuperar el Gobierno".

"No veo otra solución que durante este tiempo se aplique la democracia", ha proseguido la dirigente de Cs, quien ha dejado claro que este partido "está preparado para liderar una alternativa de Gobierno en Cataluña y ahí el resto de fuerzas deberán ser generosas y responsables" porque es "la única solución para dar la vuelta a la situación" y para que el Gobierno de Cataluña "vuelva a hablar de lo que importa a los catalanes, lo que nos une con el resto de españoles, que va a ser el próximo proyecto para los catalanes".

"Lo que seguro que no va a haber es un referéndum con garantías", ha aseverado Arrimadas, quien ha recordado que no lo hubo el 9 de noviembre y se ha preguntado si los independentistas harán "una performance o una manifestación", añadiendo que "está claro que lo que están diciendo que van a hacer no lo van a hacer".

"Los catalanes estamos cansados de promesas, de faltas de respeto a los que no representamos es ideología política", ha expresado Inés Arrimadas, afirmando que los dirigentes independentistas engañan a su propio público porque "hay una parte no mayoritaria pero importante y respetable de la población que quiere la independencia y a ellos se les ha prometido la independencia, una cosa que no es cierta".

Ha recordado que Puigdemont prometió la independencia para el 10 de julio de 2017, por lo que "supuestamente nos quedaría un mes para seguir formando parte de España", lo que "es una mentira más, igual que prometer un referéndum para el 1 de octubre, cuando saben que no lo pueden hacer".

PUÑO EN ALTO

Inés Arrimadas ha afirmado, por otra parte, que el PSOE de Pedro Sánchez no piensa en el futuro, "sino en el pasado", observando que el "puño en alto" no se veía "desde hace 35 años".

Cs no mira "por el retrovisor" lo que hacen otros partidos, ha continuado Arrimadas, quien ha considerado que España necesita "un proyecto limpio, dialogante, de futuro, que una a los españoles", lo que a su juicio representa Cs. Ha añadido que los partidos socialistas y conservadores en la UE "están siendo incapaces de responder a las necesidades de los europeos y España no está siendo una excepción".

Por su parte, el presidente de ADEA, Salvador Arenere, ha recordado que también participó, meses atrás, el presidente de Cs, Albert Rivera, en el Foro de la Asociación. Ha resaltado la vecindad y proximidad de Aragón con Cataluña, comentando que "somos el primer comprador" de la región vecina.