El número dos de Interior tacha de "absurdo" que no pueda presentarse a la reelección en el PP de Córdoba

El presidente del PP de Córdoba y secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha tachado este lunes de "absurda" la aplicación de la incompatibilidad del cargo de presidente con el que ostenta en el Gobierno de España por la que no podrá presentarse a la reelección, como era su intención, y ha mostrado su apuesta por el actual número dos del partido en la provincia, el secretario general, Adolfo Molina, para que lidere candidatura a presidir el partido.

Así lo ha expuesto en un encuentro con periodistas, en el que ha mostrado su disconformidad con la decisión de la incompatibilidad en un proceso que, a su juicio, "no se ha gestionado todo lo bien que debería" y "con una comunicación bastante mejorable de una decisión que todavía no ha tomado ningún órgano, porque no hay ningún órgano en el partido que haya concretado ni la compatibilidad para unos, ni la incompatibilidad para otros".

Al respecto, Nieto, quien ha dicho que se quedará "como un afiliado más", preside en la tarde de este lunes la primera Junta Directiva del PP cordobés tras conocer la citada decisión y en la que se fijará el Congreso Provincial para el día 3 de junio.

