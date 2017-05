Iturgaiz (PP): "Hemos luchado mucho por defender el himno de España y nos han querido exterminar por ello"

Etiquetas

El eurodiputado del PP y expresidente de los populares vascos, Carlos Iturgaiz, ha afirmado que los representantes de su partido "han luchado mucho por defender el himno de España" y ha recordado que les han querido "exterminar" por ello.

De esta forma, ha justificado Iturgaiz los insultos que profirió a los aficionados del Barça y del Alavés que pitaron al himno de España durante la final de la Copa del Rey disputada el pasado sábado en el estadio Vicente Calderón.

En un mensaje de Twitter, el eurodiputado señaló: "Yo también quiero ejercer mi libertad de expresión para decir a todos los que han pitado el himno nacional de España que son unos hijos de puta".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Carlos Iturgaiz se ha referido a la polémica que han supuesto sus insultos y ha señalado que "se está poniendo más el foco en la reacción del tuit que en la acción".

"Quería provocar que no se olvidase lo que ha pasado en ese partido de Copa porque lamentablemente estaba viendo, a pocas horas después del partido, que en este país entrábamos en una dinámica que olvidásemos rápidamente cuestiones que no se pueden olvidar", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que "algunos no aceptamos que la normalidad sea la normalidad y no se puede aceptar que un himno, sea cual sea", y que despierta "sentimientos para millones de personas", sea "abucheado" y se insulte "lo que hay detrás del himno, que es una bandera, e insultar la figura del máximo representante de este país, en este caso el Rey".

"La libertad de expresión para algunos es insultar al himno, insultar a España, amenazar a la bandera nacional, al rey, etc. Aquí muchos nos sentimos completamente ofendidos. He sido presidente del PP vasco, he enterrado a muchos compañeros, hemos luchado mucho por defender ese himno, la bandera de ese himno, y nos han querido exterminar por defenderlo", ha insistido.

TOMAR MEDIDA

Tras señalar que en otros países se toman medidas ante actuación así, ha dicho que, "cuando ofenden a millones de españoles, ellos tienen que recibir también un calificativo". "Lo haría igual si fuera al contrario, y vinieran a silbar el 'Gora eta Gora' y a meterse con el lehdenadakari Urkullu, Els Segadors y hasta Puigdemont en este momento. No se puede permitir que los himnos nacionales no se respeten. Esto no pasa en ningún sitio del mundo", ha insistido.

Iturgaiz ha apuntado que no quiere "ver como normal, habitual, tradicional y folklórico esta cuestión que está hiriendo la sensibilidad de millones de personas", y ha asegurado que "absolutamente ninguno" de sus compañeros de partido o del Parlamento europeo le han pedido que borre su tuit.