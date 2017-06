Ivars: "El PSOE no va a participar en una falsa guerra sobre el agua, a pesar de los intentos del PP"

Etiquetas

El secretario de Comunicación del PSOE-RM y diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Emilio Ivars, ha afirmado que tener a Cristina Narbona como presidenta del PSOE "es una magnífica noticia para los socialistas".

"Cristina es una mujer en batalla constante para lograr un verdadero desarrollo sostenible y defensora a ultranza de la necesidad de luchar contra el cambio climático y cumplir con los Acuerdos de París", ha añadido.

Ivars acusó al portavoz del PP de utilizar la estrategia de "que no hay mejor defensa que un buen ataque", ya que "han quedado en evidencia ante la humillación de la ministra Tejerina, que les ha ninguneado y no ha dicho si habrá trasvases para la Región". Por ello, advirtió, "el PSOE no va a participar en una falsa guerra sobre el agua, a pesar de los intentos del Partido Popular".

"El PP demuestra, una vez más, que una cosa es lo que dicen sus dirigentes y otra lo que hacen", en alusión al discurso de ayer del presidente regional, que reclamó consenso en torno al agua y las palabras hoy de su portavoz sobre la exministra Cristina Narbona, "fruto probablemente de un delirio alucinógeno".

Así, el diputado socialista recordó que Narbona "hizo una importante gestión cuando estuvo al frente del Ministerio y en un momento de agobiante sequía tomó la decisión de construir las desaladoras que hoy, afortunadamente, hacen un papel imprescindible para nuestros campos; eso a pesar de la ingratitud y la falta de respeto sufrida por destacados dirigentes socialistas en aquella época".

"Fue un gobierno socialista quien invirtió 1.200 millones de euros para infraestructuras que producen agua para siempre -tal como recordó el presidente regional ayer en su discurso por el Día de la Región- consiguiendo que no haya cortes en el abastecimiento de nuestras ciudades a pesar de la sequía que padecemos", ha apuntado Ivars.

Por otro lado, subrayó que la mayor inversión en infraestructuras hidráulicas de la historia de la Región fue hecha por un gobierno socialista, "frente al ruido constante y la falta de soluciones del Partido Popular, cuya única medida después de años de demagogia fue la aprobación de ese Memorándum que tanto daño está haciendo a esta Región en materia de agua".

Y es que, para Emilio Ivars, negar esta realidad "es poner en evidencia la falta de ideas de un partido roto por su corrupción, por su falta de ética pública y por su constante defensa de los corruptos".

Por último, apostilló que mientras "en el Partido Popular pierden tiempo defendiendo y amparando a los corruptos, el PSOE seguirá defendiendo con lealtad institucional la búsqueda de consensos para que la Región de Murcia tenga, sin imposiciones sobre nadie, el agua que necesita".