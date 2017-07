Izquierda Socialista de Cantabria manifiesta su "apoyo explícito" a la candidatura de Díaz Tezanos

Etiquetas

Izquierda Socialista (IS) de Cantabria ha expresado su "apoyo explícito" a la candidatura de Eva Díaz Tezanos a la Secretaría general del partido, porque asume en su programa muchas de las medidas que plantea esta corriente y porque rechaza los comportamientos del otro candidato, Pablo Zuloaga, y de algunas de las plataformas que lo apoyan.

En un comunicado, la coordinadora regional de IS, Aurora Hernández, critica que es la primera vez en la historia del partido que se pone en "entredicho" el liderazgo de una Secretaría General, y máxime teniendo responsabilidades de Gobierno, y que las plataformas "han sustituido" a las agrupaciones en la toma de decisiones, y las redes sociales a las asambleas a la hora de debatir.

IS explica que su apoyo a Tezanos se produce dados los acontecimientos que "están ensombreciendo" el proceso de primarias y aún admitiendo que la "mejor solución" para el partido hubiese sido llegar al acuerdo promovido por unanimidad en el último Comité Regional; un acuerdo que acusa a Zuloaga de haber roto.

Entre su razones, destaca que Díaz Tezanos ha adquirido un compromiso sobre el modelo de partido con medidas "concretas, contrastables y evaluables", integrando "muchas" de las que solicitaba IS; sin embargo, el que presenta Zuloaga "no supone otra cosa que una glosa de buenas intenciones, sin más contenido político que obviedades básicas de cualquier ideario socialista, no aportando nada nuevo".

Además, la candidatura de Tezanos "se ha comprometido" a respetar los derechos que los Estatutos Federales conceden a la corriente, mientras que el equipo de Zuloaga "despreció e incumplió" en Cantabria el pacto que a nivel federal firmó IS con la candidatura de Pedro Sánchez, "vetando" a algunos de sus miembros a participar en el 'congresillo regional', lo que "dificulta su credibilidad".

Asimismo, considera a la candidatura de Zuloaga "tan responsable" como la de Tezanos, tanto de los "negativos" resultados electorales, como del funcionamiento del partido desde el congreso anterior, pues ambas han integrado la Ejecutiva y el Comité Regional, órganos en los que se aprobaron por unanimidad las listas municipales y autonómicas, así como todas las decisiones políticas de estos dos últimos años.

Recalca, asimismo, que "es la primera vez" en los 150 años de historia del PSOE que se pone "en entredicho" el liderazgo de una Secretaría General, teniendo el partido responsabilidades de Gobierno, máxime con un escenario político "tan complejo y tan desestabilizado". "Debilitar a la vicepresidenta es debilitar al partido", recalca.

IS critica igualmente que en el proceso previo a estas primarias, las plataformas "han sustituido" a las agrupaciones en la toma de decisiones, y las redes sociales a las asambleas a la hora de debatir. "Esto supone que se ha sustituido lo estatutario por lo desregulado y oportunista, y la reflexión sosegada por el griterío público".

Para la corriente, estas plataformas creadas desde "un posicionamiento ético" para recuperar la "dignidad" de la militancia, del partido y de su Secretario General electo, están siendo ahora "utilizadas y reorientadas, desde la demagogia, el griterío y la mentira (posverdad), a hacer lo mismo contra lo que se luchó", es decir,"justificar una acción de toma del poder" basándose en que Díaz Tezanos ha perdido una elección, "a la vez que antes se defendía a Pedro Sánchez a pesar de haber perdido dos. O que el estado actual del partido en Cantabria necesita un salvador, al igual que otros defendían que el uno de octubre el PSOE federal necesitaba una salvadora". "En ambos casos", concluye, "argumento impropio de nuestra ideología".

Añade que en esas plataformas, junto a la mayoría de compañeros "críticos y honestos" que conforman el grupo de apoyo a Zuloaga, están apareciendo "en primera y segunda línea", como si fueran "los más expertos, sabios, dignos, desinteresados y revolucionarios", militantes que, habiendo disfrutado legítimamente del poder y habiendo obtenido por ello, en algún caso, "pingües beneficios", ahora aparecen como una "legión de heridos de guerra contra el poder" por el hecho de "haber dejado de disfrutar de las mieles del mismo, pretendiendo lavar su historia para volver a tener opciones incorporarse al 'nouveau régime'".

Por otro lado, IS dice que le "sorprende" que Zuloaga hable de "patrón y marinero" en las relaciones de los órganos de dirección, pues supone una "concepción autocrática" del partido, "contradictoria" con la concepción abierta y democrática que dice pretender para el mismo.

También le "sorprende" que en una organización de "abajo a arriba", Zuloaga "pida la autorización" a Pedro Sánchez y a Susana Díaz para presentarse, como, según IS, él mismo ha reiterado en esta campaña, ya que "se puede interpretar así o, aún peor, que le han mandatado para que se presente".

Además, considera que ser líder "no puede ser el producto de una ocurrencia de un fin de semana, aprovechando que Casares (Pedro) pasaba por Madrid", sino que para serlo "hay que tener autoridad y prestigio previos; con un propio relato alternativo de lucha, en el que se representen los anhelos ideológicos, morales y políticos no satisfechos por el "status quo" vigente".

"Pablo Zuloaga nunca ha manifestado, desde que es militante, su desacuerdo ni con la ideología, ni con la moral, ni con la política emanada de la dirección del partido, y, es más, en los últimos diez años ha pertenecido dócil e interesadamente a esa estructura que ahora dice que hay que cambiar. Y si realmente estaba en desacuerdo y no lomanifestaba, eso supondría una mayor deslealtad, tanto a la secretaria general, a la que permitía equivocarse, tal vez para ahora poderla criticar, como al PSOE como víctima de tales errores".

Además, para IS es una "deslealtad", hacia los militantes de base, pero sobre todo a Díaz Tezanos, que la Ejecutiva Federal "interfiera ilegítimamente" en el proceso, dando su "apoyo explícito" a Zuloaga, "olvidando" que Díaz Tezanos "se mantuvo leal" al secretario general, tanto en la Ejecutiva como en el Comité Federal, defendiendo públicamente en ambos órganos el "no a Rajoy".

Por último, tacha de "demagógico, incoherente, cínico y humillante", que Zuloaga, "que es quien ha roto el acuerdo", ofrezca la Presidencia del partido a Díaz Tezanos "para aparentar generosidad y condescendencia", ya que "si no tenían razones para el acuerdo de dirigir el partido conjuntamente hace veinte días, nos imaginamos que después del 16, tampoco".