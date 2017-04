El alcalde de Jaén apoya a Requena para presidir el PP y no ve sentido a la incompatibilidad de Fernández de Moya

Etiquetas

El alcalde de Jaén, Javier Márquez, ha expresado su respaldo a su homólogo en Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, para presidir el PP en la provincia, al tiempo que ha considerado que "no tiene sentido" la incompatibilidad confirmada por a dirección nacional con respecto al actual presidente, José Enrique Fernández de Moya, dada su condición de secretario de Estado de Hacienda.

"Yo he presentado mi aval y he apoyado a Juan Diego", ha afirmado este martes a preguntas de los periodistas, a los que ha añadido que es al que va a votar "expresamente", aunque añadiendo que tanto él como el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, son "candidatos estupendos" y se lleva "bien con todos".

Además e insistiendo en su "máximo respeto y cariño hacia uno y hacia otro", el regidor de la capital ha señalado que la posibilidad de una lista de integración de cara al XII congreso del PP jiennense previsto el 21 de mayo es algo que tienen que decidir los dos.

"En todo caso tendrían que hablarlo entre ellos y seguramente todos también ganaríamos. Pero, ¿que se tiene que votar? Pues estupendamente también porque es una libertad que tiene este partido, cada uno vota y también ganamos todos, se quedan también claros los posicionamientos", ha añadido no sin recalcar que lo que no quiere en una organización de un partido político son "pasos en falso".

Por otro lado, e igualmente a preguntas de los periodistas, Márquez se ha referido a Fernández de Moya, quien no podrá optar a la reelección, como había anunciado, una vez que la dirección nacional del PP confirmó la incompatibilidad de este cargo con el se secretario de Estado de Hacienda.

"No la veo. No tiene sentido que se le ponga incompatibilidad a este señor, se le ponga por ejemplo al de Córdoba (en alusión a José Antonio Nieto), creo que eso lo tienen que decidir los militantes, y por ejemplo que se le dé, yo qué sé, al de Cádiz (en referencia a Antonio Sanz). Es que son unas rarezas muy grandes", ha manifestado.

Tampoco ha dicho estar de acuerdo con las declaraciones sobre tutelas realizadas por el secretario general del PP jiennense, Miguel Ángel García Anguita, quien también expresó su voluntad de concurrir para presidir el partido, aunque finalmente decidió no hacerlo tras consultar con la dirección regional.

"Yo nunca diría es bueno para la democracia que haya tres listas, que efectivamente había tres listas, pero yo estoy enfadado porque no me han puesto a mí", ha comentado el alcalde, para el que son "mensajes contradictorios".

Además y ante otra posible tutela del todavía presidente, en este caso en el Ayuntamiento de la capital del que fue alcalde, ha asegurado que "no existe" y de hecho ha habido "criterios diferentes" al suyo, "por ejemplo en el tema tranvía". "En la vida él se entromete en lo que yo tenga que hacer o dejar de hacer. Le podrá gustar más o menos, eso sí, dar su opinión, pero no se me entromete", ha recalcado Márquez, quien ha destacado su amistad que "trasciende mucho" a la política y en la que se pueden decir "las verdades del barquero a la cara".