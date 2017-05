Javier Fernández dice que Iglesias evitó un Gobierno del PSOE y pretende "regresar como salvador a la escena del crimen"

Etiquetas

Le avisa de que para acordar y combatir la corrupción en el PP hace falta una relación "más sincera", no "un juego de apariencias"

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, ha enviado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, una dura carta en la que le recuerda que fue él quien impidió un Gobierno alternativo al de Mariano Rajoy --votando contra Pedro Sánchez hace un año-- y que ahora pretende "regresar como salvador a la escena del crimen".

En la misiva, insiste en su rechazo a una moción de censura y avisa a Iglesias de que para combatir la corrupción del PP hay que "dejar de hacer de la política un juego de apariencias" y tener una relación más fluida y más sincera" para poder llegar a acuerdos.

Con palabras duras y dejando claro su malestar por los argumentos de Podemos, Fernández dice no querer "polemizar" pero le afea a Iglesias que hable de las "equivocaciones del PSOE derivadas de la investidura de Rajoy", recordándole que éstas "no hubieran tenido lugar si Podemos hubiera permitido un Gobierno alternativo para el que existía mayoría suficiente".

"Créeme que, cada vez que lo reiteras, tengo la sensación de que pretendes regresar como salvador a la escena del crimen", escribe el también presidente asturiano. Aunque pueda sonar tópico, admite, cree que en este caso es "particularmente exacto".

En su carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Fernández renuncia a explicar a Iglesias los motivos por los que el PSOE no cree que "una moción de censura sea la respuesta adecuada a la alarma social creada por los casos de corrupción que afectan al PP", porque ya se las dio el portavoz de la Gestora, Mario Jiménez.

"SI AÚN NO LO HAS ENTENDIDO CREO QUE VA A SER INÚTIL"

"No intentaré reiterártelas, primero porque pienso que no hace falta y segundo porque si todavía no lo has entendido creo que va a ser inútil", le espeta el actual líder socialista.

Eso sí, Fernández dice estar de acuerdo con Iglesias en "la gravedad de la situación", pero por eso mismo avisa al líder de Podemos de que "en lugar de hacer de la política un juego de apariencias", lo que deberían hacer es propiciar acuerdos "que exigirían una relación más fluida y más sincera" entre ambos. "Por el bien de nuestra patria, como tú dices, o de la ciudadanía, como acostumbro a decir yo", apostilla Fernández.

En este punto detalla, aunque "sin ánimo exhaustivo" los asuntos en los que cree que ambos deberían buscar acuerdos: la reprobación y dimisión del Fiscal General del Estado y del Fiscal Anticorrupción,, la comparecencia de los ministros de Justicia e Interior o la "constitución inmediata de la comisión de investigación de la financiación del PP", todas ellas ya solicitadas por el Grupo Socialista.

MENSAJE A MÉLENCHON: LA NEUTRALIDAD AQUÍ ES COMPLICIDAD

Por último, tras despedirse con un "cordial saludo", aprovecha para pedirle a Iglesias que le diga al izquierdista francés Jean-Luc Mélenchon, ya que tiene con él "proximidad personal y política", que "para los socialistas españoles son uno de esos asuntos que no permiten el equilibrismo".

"Si hay veces que la neutralidad es otro nombre de la complicidad ésta es una de ellas", advierte Fernández, justo el mismo día en que sus seguidores decidieron apostar por el voto blanco o nulo en la segunda vuelta de las presidenciales, en las que se enfrentarán el centrista Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen.