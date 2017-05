Jesús Gómez rechaza los "ataques" del PP: "Aquí lo que hay es 'tolerancia 0' contra los que advierten de la corrupción"

Etiquetas

Arremete contra Cristina Cifuentes, que, en su opinión, debería dar explicaciones porque estuvo en el comité de dirección del partido

El diputado autonómico del PP Jesús Gómez, de actualidad en las últimas semanas tras salir a la luz que avisó a su partido de que el expresidente de la Comunidad Ignacio González podría tener una cuenta en Suiza, ha criticado este lunes los "ataques" que está recibiendo por parte de los populares, y ha asegurado que lejos de la "tolerancia cero" contra la corrupción de la que hace gala la presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, lo que hay es "tolerancia cero contra los que denuncian o advierten de la corrupción".

"Está muy bien lo de la tolerancia cero contra la corrupción, pero lo que he visto es tolerancia cero contra quienes advierten o denuncian que hay corrupción", ha lamentado el exalcalde de Leganés, en declaraciones a Europa Press, después de las últimas declaraciones de Cristina Cifuentes, en una entrevista en ABC, en la que habla de que Gómez estaba "resentido" porque no iba a ser candidato.

Gómez, que ha afirmado que está ya de "retirada política", ha indicado que quiere dejarla pero con "honor" y este tipo de declaraciones, asegura, no le hacen justicia. "Me sorprende mucho estos ataques cuando me jugué el tipo viendo a Esperanza Aguirre, a Juan Carlos Vera y Carlos Floriano, cuando no había en ese momento nadie que tosiera a Ignacio González", ha señalado.

Así, Gómez ha recordado que quien estaba en el comité de dirección del PP en la época cuando supuestamente se cometieron irregularidades en el partido, era Cristina Cifuentes y no él. "Me parece muy bien que quiera tener un halo de anticorrupción pero ella estaba en los órganos del partido y todo esto pasó por delante de sus ojos", ha criticado.

De hecho, ha señalado que también fue presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid, el "asuntos internos" del partido. "Me pregunto si la encargada de supervisarlo todo no vio nada", ha dicho, para añadir a continuación, a la pregunta de si cree que esto le invalida para seguir siendo presidenta del PP de Madrid, que "como mínimo lo que tiene que hacer es dar explicaciones".

Gómez ha defendido que en su día fue a hablar con Cifuentes para advertirle de esta situación y que en concreto, al referirse a Ignacio González y al que fuera su número dos en el Gobierno, Salvador Victoria, le dijo: "De estos dos me creo lo que me cuentes". Y es que, como ha recordado, Cifuentes, siendo delegada de Gobierno, tuvo también sus encontronazos con ambos, como en la final de la Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid y la Comunidad quiso poner una pantalla en la Puerta del Sol, algo que desautorizó la Delegación.

"Somos los dos exactamente igual de damnificados", ha indicado Gómez, que no entiende por qué Cifuentes dice que él se llevaba mal con todos. "A lo mejor es que ella se llevaba muy bien...", ha sugerido el parlamentario, quien ha añadido que no le quiere "disputar ninguna reputación anticorrupción a nadie" pero entiende que lo que ha hecho Cifuentes es "cumplir con su deber", al denunciar el "pufo" del Canal.

No obstante, le recomendaría que cuando encuentre irregularidades en el partido, antes de ir a la Fiscalía lo llevara a los "asuntos internos" de la formación, el Comité de Derechos y Garantías. "Yo no quiero méritos ni medallas pero tampoco quiero quedar como si todo lo hubiera hecho por resentimiento", ha señalado.

"¿Por qué me tengo que callar, cuando he advertido de un peligro y tengo la certeza de que sirvió para que Ignacio González no concurriera a las elecciones?", ha añadido, preguntado por si cree que ha podido sentar mal en el partido que salga ahora con el tema de la denuncia. "Es más, si Cristina Cifuentes fue candidata, en parte, aunque sea pequeña, lo debe a mi actuación", ha subrayado.

"DE RETIRADA POLÍTICA"

Como ya ha señalado en otras ocasiones, Jesús Gómez está de "retirada política" y no quiere hacerlo como si fuera un "avinagrado". De hecho, por eso, le molestan los "ataques" de su partido como si él hubiera denunciado todo esto porque estuviera resentido o se llevara mal con sus compañeros.

Ha explicado que si le sale una oportunidad profesional "atractiva" se irá antes de que acabe la presente legislatura, pero no se plantea dejar el partido. "Tendrían que ser otros los que se fueran", considera Gómez, quien lamenta el trato que recibe él mientras otras personas, como la también diputada Elena González Moñux, "ha denunciado acoso laboral" cuando él cree que no lo hubo y la "están cuidando".

"No creo que ni yo ni mis compañeros queramos ver cómo el partido la busca un sitio cómodo en la administración o en alguna empresa pública", ha dicho Gómez, que no entiende por qué a esta parlamentaria se la está defendiendo mientras que a él, que actuó porque "vio un peligro" ahora le den la espalda.