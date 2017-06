Jiménez Barrios defiende los cambios en la Junta para dar "un impulso" y la oposición pide cambios en las políticas

Etiquetas

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha defendido este miércoles que los cambios en el Gobierno andaluz decididos por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, hace un par de semanas, "impulsarán que la salida de la crisis se traslade en oportunidades para todos", mientras que los grupos de la oposición ha reclamado cambios en las políticas y más diálogo a los nuevos consejeros.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento andaluz para explicar los referidos cambios, Jiménez Barrios ha señalado que el nuevo Gobierno andaluz "viene a impulsar y a dar un renovado empuje para que la recuperación económica, que ya comienza a llegar incipientemente a nuestros sectores productivos, se traslade en oportunidades para todos".

Según ha explicado, se estrena un periodo, "tras unos años de austericidio a los que nos han sometido los gobiernos del PP, en los que hemos realizado importantísimos esfuerzos para paliar no sólo los perniciosos efectos de la crisis sobre los colectivos más desfavorecidos y en riesgo de exclusión, sino también dirigidos a sostener la actividad productiva y el empleo".

Por eso, ha destacado que, ahora, el nuevo Gobierno "viene a consolidar y a reforzar la incipiente recuperación económica que Andalucía está comenzando a experimentar y que se produce cuando nos situamos en el ecuador de esta legislatura", y "en un entorno de estabilidad política, gracias al ordenado cumplimiento que se está llevando a cabo del acuerdo que permitió la investidura y la conformación de un Gobierno socialista".

En este sentido, ha subrayado que el Ejecutivo andaluz "tiene claro" que "no habremos salido de la crisis hasta que los ciudadanos lo noten en la mejora de su calidad de vida y sin que se excluya a nadie". "No podemos haber pasado de una crisis económica que se ha cebado con los más débiles, para pasar ahora a una recuperación económica que se olvida de ellos", ha apostillado.

NUEVO DESARROLLO ECONÓMICO SOCIALMENTE RESPONSABLE

Por este motivo, ha explicado que el Ejecutivo andaluz trabaja "a favor de una sociedad más equitativa, más igualitaria y más justa", para lo que va a fomentar un "nuevo desarrollo económico socialmente responsable para el conjunto de los andaluces".

El vicepresidente ha explicado que, para ello, la presidenta ha encargado al nuevo Gobierno "intensificar nuestra acción, reforzando el diálogo y el acuerdo con los distintos interlocutores sociales, además de avanzar hacia un nuevo modelo productivo.

En su intervención, tras apuntar la apuesta por el empleo, también ha indicado que, ante el nuevo escenario macroeconómico, se hace preciso "impulsar la vinculación definitiva entre el sistema productivo y el sistema educativo con el fin de fomentar una mayor transferencia y aplicabilidad del conocimiento". En esta misma línea, ha destacado que el Gobierno andaluz "apuesta por preservar la sanidad universal, gratuita y de calidad".

Igualmente, ha señalado que el nuevo Gobierno continuará "avanzando y mejorando nuestras infraestructuras, la cartera de servicios y la investigación biomédica", así como "intentando recuperar el diálogo, que ha tenido algunas dificultades a lo largo del proceso, pero que en este momento está en una gran vía de solución, de entendimiento con la mayor parte del sector sanitario y educativo en Andalucía".

El vicepresidente ha resumido que los retos del Gobierno son "acabar con la desigualdad, con el desempleo, para fomentar la formación, la excelencia, las mejoras educativas, sanitarias y para trabajar en algo tan importante como el pacto de estado contra la violencia de género", a la par que ha señalado que es "necesario que se aborde con seriedad, con auténtico compromiso y sin más dilación", por parte del Parlamento, "el grupo de trabajo para debatir la financiación en nuestra tierra".

Jiménez Barrios ha concluido señalando que nos encontramos con "un Gobierno renovado, con una planificación estratégica para impulsar estos dos años restantes" y ha explicado que "con la ayuda y la complicidad de todos cuantos quieran arrimar el hombro, saldremos definitivamente de la crisis económica".

PP-A: "UN GOBIERNO ATRINCHERADO ANTE PEDRO SÁNCHEZ"

Para posicionar al PP-A, la portavoz parlamentaria, Carmen Crespo, ha criticado que los cambios en el Ejecutivo andaluz han sido "improvisados y subordinados a los intereses del PSOE" y por lo tanto se ha conformado, a su juicio, "un gobierno de escuderos, atrincherado ante el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no para defender los intereses de Andalucía".

Crespo ha criticado que Susana Díaz haya intentado "provocar una especie de nueva ilusión" al remodelar su gabinete cuando, ha recordado, "lleva dos años ausente de la gestión". "Los gestos no son suficientes, en Andalucía han sobrado fotos y ha faltado gestión", ha sostenido la popular, que ha señalado que la presidenta "ha estado pendiente del PSOE y cuando le dijo que no, no le ha quedado más que abrazar de nuevo la Junta". "Que haya dicho que ahora toca Andalucía quedará en los anales la historia de una presidenta poco comprometida", ha apostillado.

Jesús Rodríguez, parlamentario de Podemos Andalucía, ha considerado que la remodelación del Gobierno "está ya amortizada y muy adelantada" y también, ha agregado, "hace evidente la falta de oxígeno en el Gobierno andaluz y en el PSOE-A". A su juicio, que Susana Díaz haya hecho cambios en su gobierno como le exigía la oposición tras perder las primarias del PSOE "es una muestra de debilidad".

"El PSOE-A tiene características de socialdemocracia agotadas que no tiene el PSOE estatal", ha abundado Rodríguez, antes de apuntar que el PSOE-A es "un partido de régimen" y que, por lo tanto, no puede más que hacer "un retoque cosmético ya que hacer cambios profundos es difícil sin abrir fisuras en el partido".

Por Cs, el portavoz parlamentario, Juan Marín, ha afeado al vicepresidente que durante su comparecencia no haya aclarado cuál va a ser el rumbo que va a seguir el nuevo Ejecutivo andaluz o que hable de poner en marcha un nuevo modelo productivo, "es lo mismo que vengo escuchando hace años". Ha advertido que "poner caras nuevas no significa cambiar las cosas", así como que los retos que tiene Andalucía por delante "son complicados" y que deben abordarse desde el diálogo y gobernar "para Andalucía" y "no para los intereses de un partido".

Así las cosas, ha advertido de que "las imposiciones no funciona" por eso ha exigido al nuevo gabinete de Susana Díaz diálogo "antes de que las cosas estén decididas". "El Gobierno andaluz tiene que entender que las cosas han cambiado en la Cámara y debe aprenderlo para no ir a remolque de la sociedad", ha apostillado.

Por último, el portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, tras lamentar que no haya sido Susana Díaz quien haya explicado al Pleno de la Cámara la remodelación de su Ejecutivo, ha criticado que Jiménez Barrios relacione los cambios con la recuperación económica, pues esta es una tesis que la coalición de izquierdas no comparte.

"Lo comparte el PSOE-A con el PP pero ¿dónde está la recuperación económica?", se ha preguntado Maíllo antes de afirmar que los cambios decididos por Susana Díaz suponen "una enmienda a su propio trabajo porque no ha tenido la cabeza ni en Andalucía ni en el Gobierno ni sobre los consejeros, que es fundamental para que la maquinaria fluya".

Por último, la diputada del PSOE-A Ángeles Férriz ha defendido que los cambios para impulsar al Gobierno andaluz "ha sido todo un acierto" a la par que ha afeado a la oposición que con sus críticas busquen "machacar" al Ejecutivo andaluz y a su presidenta, y también su "obsesión" por las primarias en el PSOE. Con todo, ha señalado que los cambios "vienen reforzar y dar seguridad a lo construido durante estos años".