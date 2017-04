El expreso Jon Iurrebaso cree que el desarme de ETA ha sido "una espectacular e inaudita rendición unilateral"

Etiquetas

Acusa a Sortu de querer "abocar" a los presos a "aportar su parte de derrota" obligándoles a "rendirse"

Jon Iurrebaso Atutxa, expreso de ETA integrado en el Movimiento por la Amnistía y Contra la Represión, cree que el desarme de ETA ha sido "una espectacular e inaudita rendición unilateral". Además, ha afirmado que Sortu quiere "abocar" a los presos a "aportar su parte de derrota" obligándoles a "rendirse", y ha considerado que la disolución de la banda es "más que evidente" que se producirá.

En un artículo de opinión, ha afirmado que la entrega de armas por parte de ETA ha sido más "un desarme ideológico paulatino" y una "integración en el sistema". En este sentido, ha destacado que la banda "nació para combatir por la liberación nacional y social de Euskal Herria".

Según ha explicado, "parte de ETA decidió el abandono de la lucha armada en las mejores condiciones que fuera posible bastante antes del 2004". No obstante, ha señalado que "diversos acontecimientos coyunturales, más la presión del lobby que surgió en la izquierda abertzale para tomar el papel de dirección política" que la banda "iba a abandonar", han llevado a ETA "a una espectacular e inaudita rendición unilateral y sin condiciones".

"En su expresión pública, a partir de 2009, ETA comienza un proceso de rendición y desarme unilateral que culmina el 8 de abril del 2017 con la entrega de las armas a las fuerzas que continúan ocupando militarmente Euskal Herria", ha aseverado.

En esta línea, ha apuntado que, "paralelamente, el mencionado lobby, primero por medio de la dirección de Batasuna y, después de la de Sortu, se hace con la dirección del MLNV que, al mismo tiempo, es progresiva y sistemáticamente desmantelado".

"Esto es, ETA va dejando de liderar la vanguardia de la izquierda abertzale, y el lobby, creado para sustituir a ETA en esas labores, va tomando posiciones hasta hacerse con el mando absoluto de todo lo que se mueve en la izquierda abertzale, también denominada ya izquierda abertzale oficial", ha añadido.

Iurrebaso cree que, de esta forma, "hay que situar la citada rendición y el consiguiente cambio de estrategia de la izquierda abertzale oficial, comandado y gestionado en tiempos, ritmos, formas y contenidos por dicho lobby".

"Y ahí hay que situar el abandono de la lucha armada y la entrega de las armas al enemigo; la asunción de la Ley de Partidos por parte de Sortu; la pretensión de que el Colectivo de Presos Políticos Vascos, EPPK, adopte la vía Sortu, la tranquila posición socialdemócrata y reformista de ese partido político y de todo el entramado sobre el que hace dirección política", ha indicado.

En su opinión, "las alianzas soberanistas con una fracción pequeño burguesa vasca y otra reformista de tintes españolistas le auguran un plácido presente y futuro exento de enfrentamientos que defiendan a Euskal Herria en cualquier tesitura".

En esta línea, ha lamentado "el desmantelamiento de las organizaciones más combativas de la izquierda abertzale y del propio MLNV, la sumisa actuación en el ámbito de los parlamentos españoles y autonómicos vasco-españoles; y la censura, aislamiento, marginación y arrinconamiento progresivo, para, más tarde, pasar a demonizar y criminalizar a los sectores revolucionarios que no aceptan la línea reformista, pacifista y colaboracionista de Sortu".

El exrecluso ha puesto de manifiesto que se han reducido "a tres las organizaciones" de la izquierda abertzale, como son Sortu, Ernai (sus juventudes) y LAB, con "su absurda apuesta por la independencia de Euskal Herria desde el cumplimiento y sumisión total a las leyes españolas y francesas y de la Unión Europea". También reprocha que se haya dicho "adiós a la revolución socialista vasca".

Además, ha señala quedo la izquierda abertzale oficial sigue defendiendo la independencia "porque de algo habría que diferenciarse del PNV". "La derrota ideológica de ETA como organización de vanguardia de la resistencia vasca llega a su punto final", asevera.

PRESOS

El expreso Jon Iurrebaso Atutxa asegura que "ETA se rinde y Sortu, que le sucede como dirección política, también lo hace, y además escandalosamente". Además, señala que Sortu apunta que "los presos tienen que aportar en clave de independencia", cuando "lo cierto es que les abocan a aportar su parte de derrota" porque "ellos también se tienen que rendir".

A su juicio, ahora se vive "una auténtica ceremonia de la confusión". También considera "escandaloso" que, para la entrega de sus armas, "ETA no haya preparado una declaración en toda regla con análisis de la situación incluido, algo más profundo y sólido que la nota hecha pública".

"No se entiende que no haya siquiera mencionado a los años de lucha, a lo sufrido, al heroico valor de tantos militantes caídos en combate. Que no estén presentes los presos políticos vascos, los deportados y refugiados", añade.

A su entender, "la disolución es más que evidente, pues ETA hoy en día no es nada después de que Sortu se haya hecho con la dirección del trío de la izquierda abertzale oficial, Sortu, Lan y Ernai".

También se pregunta "por qué ETA anuncia públicamente una asamblea con meses de antelación sin ningún recato por la seguridad de sus militantes y el contenido de la misma y no abre esa consulta con todos los que han militado en ella".

"¿Por qué tanta prisa?, ¿por qué atar todo tan deprisa?", ¿por qué miente ETA ante todo el mundo?, ¿por qué dice que entrega las armas al pueblo si en cinco minutos están en manos de las fuerzas que ocupan militarmente Euskal Herria?, ¿por qué se trata a la sociedad vasca y opinión pública en general como si fuéramos disminuidos mentales?", ha señalado.

También ha cuestionado: "¿Por qué ETA tiene que entregar las armas?, ¿cómo se puede vender una derrota como victoria?, ¿cómo se puede vender un acto de derrota como una forma de intervención política en clave soberana?, ¿y eso de acudir a Baiona para que la Policía no robe las armas que al de minutos les serán entregadas?".

Asimismo, señala que se dice que "los artesanos por la paz son la sociedad civil, son la sociedad vasca". "Es decir, los comandos de ETA son la sociedad vasca porque son vascos. Pero es que ocurre lo mismo con el Foro Social por la Paz. Son cuatro y la mitad liberados de todo el espectro asociativo y partidista que participa en el entramado del sistema", ha criticado.

También ha indicado que "es como Sare que, si no hay dinero, no funciona". "Y los verificadores son otros cuatro que no sabemos quién les paga y que son esos y otros cuatro los que están en todos los conflictos y son agentes del capital internacional y del imperialismo. Aquí, todo este cocido lo han hecho entre 200. Y entre los 200 está la comunidad internacional, los facilitadores, los verificadores, los partidos políticos del sistema, sindicatos y medios de comunicación", ha apuntado.

El expreso muestra su preocupación por "la situación de absoluta indefensión en la que han quedado las presos" y, ante el hecho de que pongan como condiciones para "vaciar las cárceles" no delatar y no arrepentirse, asegura que Sortu sabe que, "sin delación ni arrepentimiento (entre otras condiciones), nadie se puede acoger al reglamento penitenciario para poder salir en libertad".

Por ello, cree que "o es posible tomar una vía individual y salir en libertad", sino que, además, "hay que delatar, colaborar y arrepentirte hasta de haber nacido". "No hay solución digna y en clave política salvo por medio de un indulto o a través de la amnistía. El que venda otra cosa miente", ha añadido.

En su opinión, hay quien "tenazmente ha tejido un plan desde dentro y desde fuera de ETA para llevar a ésta y al movimiento que representaba a los estrictos cauces del sistema español y francés". "Eso es lo que ha triunfado", ha concluido.