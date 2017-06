José Manuel Franco dice que si Pedro Sánchez ve conveniente que sea secretario general "sería el momento de pensarlo"

Etiquetas

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, coordinador de la campaña para las primarias a la Secretaría General del PSOE en Madrid de Pedro Sánchez, ha considerado que si este ve conveniente que sea secretario general del PSOE-M "sería el momento de pensarlo".

"En este momento no se me ha pasado por la cabeza esa posibilidad", ha afirmado Franco en declaraciones a los medios en la Asamblea, para agregar que si el proyecto de Sánchez pasa por la conveniencia de que él sea el secretario general del PSOE-M, lo pensará con "más calma y mayor interés".

Además de recordar que "la última palabra y la principal la tienen los militantes", ha aclarado que por el momento no se postula pero tampoco descarta presentar su candidatura a las primarias a la secretaría general del PSOE-M.

Por otro lado, ha destacado la necesidad de "una cierta sintonía entre el secretario general del partido a nivel federal y el futuro secretario general del partido en Madrid", para señalar que "esa sintonía hasta ahora se ha producido" entre él y Sánchez.

En este sentido, ha aseverado que, tras ayudar a Sánchez a ser secretario general del partido, obteniendo en Madrid un resultado "magnífico", le seguirá ayudando para que sea el presidente del Gobierno de España, por lo que si piensa puede aportar más desde la secretaría general de Madrid, "sería el momento de pensarlo".

Según Franco, por el momento ha habido "algunas insinuaciones" por parte de Pedro Sánchez en el sentido de que él podría ser "una de las personas adecuadas" para la encabezar el partido en Madrid, pero no le ha manifestado su "deseo expreso" de que así sea.

En cuanto a la fecha del congreso, ha dicho que le gusta "hacer las cosas con calma" y ha defendido que "este proceso que es de vital importancia para el futuro del partido en Madrid hay que hacerlo con calma".

"Si hubiera un grado de acuerdo muy amplio en Madrid y nos diera tiempo para hacer todo en julio estaría bien, así nos iríamos en agosto con los deberes hechos, pero me temo que por aquello de los procedimientos internos del partido no va a ser posible hacer las primarias y luego el congreso todo en julio y lo que no me parece tan bien es hacer las primarias en julio y el congreso en septiembre, porque dejaríamos ahí un vacío de poder importante", ha considerado.

De no dar tiempo a hacer en julio tanto las primarias como el congreso y con un amplio consenso, a su juicio, "es mejor dejarlo para septiembre aunque eso parezca de malos estudiantes", porque lo importante es salir de ese proceso "reforzados, con una lista de integración donde todo el mundo se sienta representado, haya apoyado a quien haya aportado en las primarias, que todo el mundo se sienta integrado y que haya generosidad por parte de los que han ganado el congreso y lealtad por parte de las personas que se integran en un proyecto que tiene que basarse en conseguir que dentro de dos años haya un gobierno socialista en la Comunidad de Madrid".

En cuanto a la representación del PSOE-M en la dirección de Sánchez, ha destacado que hay compañeros en puestos "muy importantes", aparte de la presidenta del partido, Cristina Narbona, como la exministra Beatriz Corredor (Ordenación del Territorio y Políticas Públicas de Vivienda), José Félix Tezanos (Estudios y Programas), José Manuel Rodríguez Uribes (Laicidad) y las diputadas autonómicas Mónica Silvana (Movimientos Sociales y Diversidad) e Isaura Leal (Función Pública).