José Manuel López: "Hoy es un mal día para Podemos porque no hemos sido capaces de gestionar su pluralidad"

El exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, ha asegurado este miércoles, después de que el Grupo Parlamentario decidiera por 14 votos a 13 cesarle como portavoz parlamentario, que "hoy es un mal día" para Podemos porque "no ha sido capaz de gestionar su pluralidad".

"Hoy no es buen día para Podemos. Mucha gente que nos votó y que confió en nosotros no está entendiendo lo que está pasando. Hoy el Grupo Parlamentario tenía que haberse reunido para ver la crisis del Gobierno de Cifuentes, los casos de corrupción, el hecho de que no puede aprobar nada porque no tiene mayoría. Y hemos estado hablando de nosotros", ha dicho López en su comparecencia ante los medios de comunicación.

El exportavoz ha recordado que este mismo mes 100.000 simpatizantes participaron sobre la forma de votación en la II Asamblea estatal de Podemos "y dijeron que Podemos es un partido plural". "Eso es un hecho. Lo que toca ahora es gestionar bien esa pluralidad. Y yo voy a trabajar sobre todo hacia afuera, para que el proyecto político que trajimos para cambiar esta región funcione. Y para que seamos capaces de ponernos de acuerdo, porque la gente está cansada también de este otro tema. Estoy seguro de que en Vislalegre II podemos hacer un trabajo de unidad, no de uniformidad", ha manifestado.

Según ha continuado López, la democracia "no sólo son las formas, pero las formas son importantes" ya que, a su juicio, la democracia, la proporcionalidad y la transparencia que Podemos quiere para España "deben aplicarla internamente". "Y eso es uno de los elementos que internamente tenemos que trabajar", ha aseverado.

El ya exportavoz de Podemos en la Asamblea ha confirmado que va a seguir trabajando como diputado tras recordar que los inscritos en la formación morada le votaron en primarias en la primavera de 2015 para encabezar la lista de Podemos en la Asamblea de Madrid.

"Voy a seguir ejerciendo ese trabajo fundamental porque ahora lo que es importante es que los madrileños cambien su forma de vida, que para eso vinimos, para confrontar con el Partido Popular. Mi mandato era estar como portavoz, pero me quedo como diputado y voy a seguir trabajando", ha dicho.

"La desigualdad en la región, las listas de espera y la pobreza energética no puede esperar. Y voy a trabajar por eso, y también por un Podemos más plural y participativo, donde las primarias tengan más importancia, donde haya democracia dentro y fuera, y donde la discrepancia no sea un problema y sea un valor. Yo voy a dar un paso al frente. Ayer mismo conseguí que tres personas que se habían borrado volvieran a inscribirse y yo creo que eso es lo que toca. Queremos un Podemos mejor porque un Podemos mejor hará un país mejor y yo voy a trabajar porque Madrid sea una región mejor", ha proseguido López.

El diputado madrileño también ha explicado que no ha querido seguir formando parte de la Dirección del Grupo parlamentario, una propuesta decidida en el Consejo Ciudadano autonómico del día 23, porque él "no ha venido a ocupar sillas, sino a trabajar", y es lo que va a seguir haciendo. "Mi interés es seguir trabajando y voy a seguir haciendo el esfuerzo que he estado hasta ahora y ya veremos. Hoy no es un buen día para mí tampoco. Pero estoy poco abatido y más con un reto adelante por llevar", ha apostillado.

Sobre el vídeo del secretario nacional del partido, Pablo Iglesias, que ha pedido contención a los suyos sobre el debate interno, José Manuel López ha asegurado que comparte "todo" lo que plantea y se suma "totalmente" a su petición de perdón a los seguidores del partido. "Pero también es importante es que estos deseos que hacemos los ejecutemos en acciones", ha aconsejado.

DECISIÓN "GRAVEMENTE EQUIVOCADA"

Además de López, dos de sus afines también han querido hacer declaraciones a los medios después de la reunión del grupo parlamentario. Así, la diputada Raquel Huerta ha reconocido que aunque la decisión de ratificar la sustitución del portavoz de Podemos en la Asamblea es "conforme a reglamento, pero no parece que tenga mucha legitimidad política".

"Creo que la democracia que le pedimos a España es la misma que nos tenemos que aplicar hacia dentro. Y no parece muy razonable que con una mayoría tan exigua se tomen esas decisiones de todo o nada y de vencedores y vencidos. Este país nos está pidiendo acuerdo, diálogo e integración y nosotros creemos que la unidad se construye de la buena gestión de las diferencias y no laminándolas. Los actos tienen que acompañar a las palabras y la democracia también son las formas", ha argumentado.

En la misma línea, el también parlamentario regional de Podemos Hugo Martínez Abarca ha afirmado que aunque reconocen "absolutamente" la legitimidad "orgánica" de la decisión, "que en ningún momento cuestionan", ha apuntado que Podemos "es un partido plural y ha mandado un mensaje de pluralidad y entendimiento entre las partes".

"Es un clamor que tenemos que entendernos. Lo que hacemos es un cuestionamiento político de la decisión. Pensamos que es una decisión gravemente equivocada y que le hace un flaquísimo favor a Podemos porque rompe esa dinámica de unidad y fraternidad. Todo el mundo nos está reclamando que dejemos de hacer este espectáculo. Pensamos que es un error pero reconocemos la legitimidad orgánica de una decisión que ha cumplido con los estatutos", ha dicho.

Martínez Abarca ha señalado que en esta ocasión lo que se ha hecho mal ha sido pensar una asamblea ciudadana "es un proceso en el que gana una parte y no todo Podemos". "Aquí tenía que haber ganado todo Podemos. Se ha demostrado que Podemos no es una organización en el que hay una parte con un proyecto muy mayoritario y que las minorías son irrelevantes; sino que es un proyecto en el que hay mucho diálogo, mucho proyecto político y posiciones en el debate político que son muy amplias y piden pluralidad y la proporcionalidad que se evitó en los órganos. Hubo muchísima igualdad", ha manifestado.

Para el diputado 'errejonista', en el pasado en Podemos "ha habido errores de laminar minorías, pero en este caso no es que se estén laminando minorías, sino que se están imponiendo la mitad de un partido sobre la otra mitad".

"Y esto desde luego pensamos que tiene que terminar ya. Que para lo que estamos aquí es para trabajar por los madrileños. A nosotros no nos han elegido para esto, nos eligieron para hacer oposición a un partido estructuralmente corrupto, que está descomponiéndose, que llevan 17 dimisiones, un partido que cada semana le sale un nuevo caso de corrupción. Y nosotros estamos peleándonos porque una mitad se imponga a la otra. Esto tiene que parar. No hemos venido aquí para eso y es un grave error porque esto pone el foco en nuestras miserias internas en vez del problemón que tienen en su vida los madrileños", ha finalizado.