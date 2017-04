Junta mantendrá "actitud beligerante" ante el "pasotismo" de Rajoy con las infraestructuras básicas de Andalucía

Etiquetas

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha advertido este martes de que el Ejecutivo de Susana Díaz, mantendrá una "actitud beligerante" ante el "pasotismo y la falta de sensibilidad" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, frente a la reivindicación de infraestructuras básicas por parte de esta comunidad.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Vázquez, ha indicado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, planteó a Rajoy el pasado viernes, durante el acto de celebración del 25 aniversario del primer viaje del AVE Madrid-Sevilla, la necesidad de que Andalucía contara con obras "vitales" para el desarrollo de la Comunidad.

Vázquez ha mostrado "el malestar y la enérgica protesta" de la Junta después de que Rajoy diera "la callada por respuesta". "No dijo ni una sola palabra, se mostró impasible como el que oye llover", ha destacado el portavoz del Gobierno andaluz, quien ha criticado el "silencio" de Rajoy ante obras que son "de justicia".

Tras asegurar que Andalucía no se merece "el castigo brutal y el clamoroso atropello" que está recibiendo por parte del Gobierno, también en relación al descenso de un 36,6 por ciento en las inversiones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, Vázquez ha reclamado una respuesta acorde con la aportación de Andalucía a la estabilidad de España.

"No puede ser que Rajoy sólo venga a Sevilla a pasearse en el AVE", según ha denunciado el portavoz del Gobierno andaluz, quien ha señalado que el presidente tiene que apostar por Andalucía y no "castogarla" por motivos y criterios que son estrictamente políticos.

Para Vázquez, el hecho de que el Partido Popular no consiga un respaldo mayoritario en esta tierra no lo tienen por qué pagar los andaluces, con políticas "de maltrato" a esta tierra. Se ha mostrado convencido de que no hay ninguna razón de peso que justifique el "castigo" a Andalucía y que todo obedece a "criterios políticos" por el hecho de que el PP no gobierna la comunidad.

Por ello, ha insistido en que la Junta va a mantener una posición de "beligerancia política".

Miguel Ángel Vázquez ha lamentado que el presidente del Gobierno mantuviera un "silencio absoluto" cuando la jefa del Ejecutivo andaluz le planteó infraestructuras fundamentales para esta comunidad, como la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla; la llegada del Corredor Mediterráneo a Andalucía, con el puerto de Algeciras como punto estratégico; resolver la falta de conexión por vía férrea de Granada; la conexión por AVE a Almería, o la ampliación del metro de Sevilla.

Vázquez ha criticado que el Gobierno central no se quiera comprometer con el desarrollo económico de Andalucía, que es una comunidad cumplidora en materia de déficit y tiene una deuda por debajo de la media de las comunidades, al tiempo que cumple con el pago a proveedores.

El portavoz se ha vuelto a referir al "castigo brutal" que Andalucía ha sufrido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año, con un recorte del 36,6 por ciento en la partida para inversiones.