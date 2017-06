JxSí y la CUP rechazan que Puigdemont comparezca en el Parlament por Gordó

Etiquetas

Cs cree que el presidente pierde "una oportunidad de oro" para explicarse

JxSí y la CUP han rechazado este martes que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparezca en el pleno del Parlament de la próxima semana para abordar la investigación al diputado Germà Gordó por el 'caso 3%'.

Fuentes parlamentarias han explicado que la propuesta de comparecencia ha surgido de Cs pero que no ha contado con los suficientes apoyos para salir adelante.

Han añadido que Cs lleva varias semanas pidiendo esta comparecencia del presidente y que la han pedido de nuevo tras abrirse la investigación a Gordó.

Las mismas fuentes señalan que la decisión no se ha llegado a votar, al visualizarse que la propuesta no tenía la mayoría suficiente para prosperar, ya que JxSí y la CUP no eran partidarios.

Fuentes de Cs han lamentado que la mayoría soberanista se oponga a esta comparecencia, y han criticado que el presidente pierde "una oportunidad de oro" para explicarse ante la Cámara sobre el caso que afecta a Gordó, hasta este martes militante del PDeCAT.

Según Cs su propuesta contaba con el apoyo del PP, SíQueEsPot y el PSC, por lo que, si hubieran logrado el aval de la CUP, podría haber prosperado ya que toda la oposición supera en escaños a JxSí.

Al no haber sido así, el partido de Inés Arrimadas ha lamentado especialmente que los 'cupaires' se pongan "de perfil" con temas relacionados con la corrupción.